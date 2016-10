Christian Roeckenschuss – Ein vergessener Pionier der Hard-Edge-Malerei

Eine umfassende Sichtung des Nachlasses von Christian Roeckenschuss, vor allem der noch vorhandenen Skizzen und Entwürfe, machen deutlich, dass Roeckenschuss nachweislich zu den frühen Akteuren der Fortentwicklung der abstrakten Malerei nach dem Weltkrieg zählt und zu einem Pionier der Hard-Edge-Kunst in Deutschland avancierte.

In den vergangenen Jahren hat es gerade in Berlin immer wieder Entdeckungen bzgl. der künstlerischen Entwicklung innerhalb der Nachkriegskunst gegeben, die zu Korrekturen und Neuinterpretationen in der Kunstgeschichte Anlass gaben.



In diesem Zusammenhang möchte ich auf den Berliner Künstler Christian Roeckenschuss (1929-2011) aufmerksam machen und einen besonders interessanten und bisher unbekannten Aspekt seiner Kunst hervorheben. In Folge einer umfassenden Sichtung des Nachlasses des Künstlers, vor allem der noch vorhandenen Skizzen und Entwürfe, hat es mich überrascht, dass Christian Roeckenschuss in der überregionalen Kunstrezeption bislang nicht vorkommt, obwohl der Künstler nachweislich zu den frühen Akteuren der Fortentwicklung der abstrakten Malerei nach dem Weltkrieg zählt. Beispielsweise entwickelte Roeckenschuss bereits im Jahr 1956, also in einer sehr frühen Phase abstrakter Kunstentwicklung nach dem Kriege, eine sehr individuell ausgeprägte Form der Farbfeldmalerei.



Bekannt ist, dass Roeckenschuss während der letzten Semester seines Studiums an der Hochschule der Bildenden Künste (1951-1957) im Umfeld der der internationalen abstrakten Moderne, dem Bauhaus sowie der konstruktiven Kunst zugewandten Kunst-Professoren Hans Uhlmann, Alexander Camaro, (die beide an der ersten Documenta (1955) teilnahmen, sein vom Gegenstand befreites und auf klare geometrischen Formen reduziertes Kunstkonzept ausprägt. Schon aus dem Jahr 1956, also noch aus dem Studium, liegen von Christian Roeckenschuss eine Vielzahl kleinformatiger Ölkreideskizzen und Entwürfe geometrischer Konstruktionen vor (siehe Anlage). Diese Entwürfe lassen erkennen, dass Roeckenschuss‘ Entwicklung u.a. auch in Richtung besonderer Varianten der Farbfeldmalerei verlief und der Künstler bereits 1957 über eine Vielzahl von Skizzen eine individuelle Form der amerikanischen Hard-Edge Malerei heraus formuliert hat, und so zu einem Pionier der Hard-Edge-Kunst in Deutschland avancierte.





Dass Christian Roeckenschuss ein Jahr später aus seinen Skizzen der amerikanischen Hard-Edge-Kunst vergleichbare Konstruktionen realisierte – beispielsweise 1958 seine Geometrische Konstruktion K288 – ist bis heute in der Kunstrezeption erstaunlicher Weise völlig unbeachtet geblieben. Bis heute gilt der Emetzheimer Künstler Georg Karl Pfahler als der einzige Repräsentant des Hard-Edge in Deutschland, obwohl er erst ab etwa 1962 Hard-Edge malte.



In den 1960er Jahren experimentierte Christian Roeckenschuss mit diversen Materialien und richtete seine Kompositionen reduzierter geometrischer Formen und Farben noch minimalistischer und einfacher aus als in den Jahren zuvor. In den 1970er Jahren begann er dann seine „séquences chromatiques“ (Streifenbilder), die er bis zu seinem Tod im Jahr 2011 fortsetzte.



André Lindhorst, 2016

Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.villa-koeppe.de/galerie-publikationen/



Die Galerie KÖPPE CONTEMPORARY befindet sich in einer Jugendstil-Villa in Berlin-Grunewald (Wilmersdorf). Sie existiert seit Anfang 2010. Sie vertritt sowohl internationale Künstlerinnen und Künstler (z.B. Südafrika, Italien, Polen, Niederlande, Österreich) als auch Kunst­schaffende aus Deutschland und speziell aus dem Großraum Berlin. Etablierte Künstler befinden sich ebenso wie neue Positionen / Neuentdeckungen (Junge Kunst) unter der Gruppe von ca. 30 Kunstschaffenden, die die Galerie vertritt.



Die Galerie KÖPPE CONTEMPORARY ist im Landesverband Berliner Galerien (lvbg) organisiert und pflegt enge Verbindungen zur Universität der Künste Berlin (UdK). Hierdurch bringt die Galerie ihre Verbundenheit zur Künstlerausbildung und -förderung zum Ausdruck. Wichtiges Anliegen der Galerie ist es, die von ihr vertretenen Künstler durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit sowie durch Ausstellungen und Messebeteiligungen hervorzuheben und zu fördern.



Der Schwerpunkt der Ausstellungen der Galerie liegt auf Einzelschauen, Überblickspräsen­tationen, der Vorstellung aktueller Werkphasen, Rauminszenierungen sowie der Präsenta­tion von Nachlässen bedeutender Künstler.



Es gibt keine spezielle Ausrichtung auf ein künstlerisches Genre. Malerei, Zeichnung, Skulptur, Objekt- und Installationskunst sowie neue Medien stehen gleichrangig nebeneinander.

