Bilanzdaten der Deutsche Paletten Logsitik GmbH

(firmenpresse) - DPL Deutsche Paletten Logistik GmbH, Soest, gibt bekannt, dass die Bilanzdaten 2015 kurzfristig veröffentlicht werden.

Der Umsatz hat sich um € 2,5 Mio. auf € 53,3 Mio. verbessert (5% Steigerung). Darin sind (erfolgsneutrale) Innenumsätze mit der Schwestergesellschaft Deutsche Paletten Vermietung i.H.v. € 10,1 Mio. (Vorjahr € 10,3 Mio.) enthalten. Das Wachstum im Kerngeschäft Pooling lag erfreulicherweise bei 8,2%. Der Gewinn vor blieb mit € 4.2 Mio. zwar unter Vorjahresniveau (€ 5 Mio.); der EBITDA erhöhte sich allerdings leicht auf € 5,6 Mio. (Vj. 5,5) und liegt damit auf weiterhin gutem Niveau.

Bei voller Thesaurierung des Ergebnisses stieg das Eigenkapital der Gesellschaft von T€ 8,0 auf nunmehr € 10,5 Mio. Die Bilanzsummer wuchs angesichts des weiter wachsenden Geschäftes auf € 90,4 Mio. (Vj. 79,0 Mio.). Die Bankverbindlichkeiten wurden um € 4,6 Mio. auf € 11,4 Mio. zurückgeführt. Die betragsmäßig größten Bilanzpositionen sind die Forderungen und Verbindlichkeiten aus Sachdarlehen, die die im Umlauf befindlichen und von DPL gesteuerten Palettenvolumina darstellen und Kennzeichen für die besondere und die gewachsene Bedeutung von DPL am Markt sind.

Die positive Entwicklung der DPL Deutsche Paletten Logistik GmbH hat sich in 2016 fortgesetzt. Dabei wurde keine Neugeschäfte mehr über die Deutsche Paletten Vermietung GmbH mehr getätigt, wodurch die o.g. Innenumsätze nicht mehr angefallen sind. In den ersten 9 Monaten stieg die Leistung der der DPL (bereinigter Umsatz ohne Deutsche Paletten Vermietung) um erfreuliche 6,3 % bei gleichbleibenden Ergebnisrelationen. Das Poolinggeschäft wuchs wiederum überproportional.

DPL platziert zurzeit einen ersten Bond, der sich auf die Finanzierung von Ladungsträgern konzentriert und der Gesellschaft ermöglichen wird, ihre Marktposition weiter auszubauen.

Gern laden wir für Donnerstag, den 6.10.2016 ab 15 Uhr zu einer Telefonkonferenz ein. Die Einwahldaten sind: Telefonnummer: +49 6151 627336151 und die PIN 8449.









