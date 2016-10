Freundin: Skistar und Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch schreibt regelmäßige Kolumne für das Frauenmagazin (FOTO)

(ots) -

Freundin startet eine regelmäßige Kolumne mit Maria Höfl-Riesch.

Die ehemalige Skirennläuferin und dreifache Olympiasiegerin schreibt

künftig in jeder Ausgabe des Frauenmagazins über Ernährung, Sport und

körperliches Wohlbefinden.



Chefredakteur Nikolaus Albrecht: "Wir freuen uns sehr, Maria

Höfl-Riesch als Kolumnistin gewonnen zu haben. Sie ist nicht nur eine

fantastische Sportlerin, sondern auch eine beeindruckende

Persönlichkeit. Als Ausnahmesportlerin, TV-Expertin,

Präventionsbotschafterin und Model ist sie für viele Leserinnen ein

Vorbild."



Die erste Kolumne der Sportlerin erscheint in Freundin Ausgabe 23,

die ab 19. Oktober erhältlich ist. Dort teilt Maria Höfl-Riesch nicht

nur ihre persönlichen Sport- und Ernährungstipps mit, sie geht auch

auf Fragen und Zuschriften von Leserinnen und Userinnen ein. Parallel

erscheinen die persönlichen Tipps von Maria Höfl-Riesch auf

freundin.de und allen sozialen Kanälen der Marke. Ein mehrseitiges

Porträt über die Freundin-Expertin in der aktuellen Ausgabe 22 (EVT:

5. Oktober) bildet den Auftakt zur regelmäßigen Kolumne.







