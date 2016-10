Neue Immobilien noch besser vermarkten: Immowelt schafft Platz für Neubauprojekte

(ots) - Zwei starke Produkte für Bauträger und

Neubau-Profis: mit dem Projekt-Exposé und der Projekt-Empfehlung

Neubauprojekte zielgerichtet und effizient präsentieren / Mit dem

Projekt-Exposé präsentieren Immowelt-Partner alle Informationen und

alle Objekte ihrer Neubauprojekte auf einen Blick / Gezieltes

E-Mail-Marketing: Mit der Projekt-Empfehlung erreichen Bauträger und

Neubau-Profis Interessenten mit Kaufabsicht und heben sich von der

Konkurrenz ab



Die Zahl der Baugenehmigungen hat ein 16-Jahres-Hoch erreicht. In

den nächsten Monaten und Jahren werden deutlich mehr Wohnungen und

Häuser fertig gestellt. Für deren Vermarktung hat immowelt.de, eines

der führenden Immobilienportale, zwei neue Produkte entwickelt.

"Bauträger und Neubau-Profis haben auf immowelt.de ab sofort die

Möglichkeit, ihre Neubauprojekte noch auffälliger und zielgerichteter

zu präsentieren", erklärt Dilek Erdal, Head of Sales der Immowelt AG.

"Mit dem Projekt-Exposé und der Projekt-Empfehlung erreichen unsere

Kunden genau die richtigen Interessenten - ohne Streuverluste - und

beschleunigen ihre Vermarktung."



Must-have für Bauträger und Neubau-Profis



Exklusive Einblicke, wertvolle Informationen - dafür bietet das

Projekt-Exposé reichlich Platz. Bauträger und Neubau-Profis können

Interessenten über immowelt.de mit bis zu 12 großformatigen Bildern

und detaillierten Grundrissen von ihren Neubauprojekten begeistern.

Im Projekt-Exposé sind grundlegende Informationen wie Lage,

Fertigstellung und Anzahl der Einheiten zusammengefasst. Außerdem

werden dort alle zugehörigen Objekt-Exposés dargestellt. Jedes Exposé

ist mit dem Logo des Kunden versehen und sticht dadurch in den

Suchergebnissen deutlich hervor.



Gezieltes E-Mail-Marketing mit der Projekt-Empfehlung



Zur richtigen Zeit bei der richtigen Zielgruppe - mit der



Projekt-Empfehlung erreichen Bauträger und Neubau-Profis

Interessenten mit konkreter Kaufabsicht. Dabei profitieren

Immobilienprofis von den Kontakten der Immowelt - und zwar ohne

Mehraufwand. Bauträger und Neubau-Profis können das gesamte

E-Mail-Marketing für ihre Neubauprojekte einfach abgeben: Anhand der

Daten aus dem aktiven Exposé erstellt Immowelt eine E-Mail und

versendet diese an Interessenten, die nach einer Immobilie am

Standort des Neubauprojekts suchen. Die Projekt-Empfehlung ist damit

das ideale Zusatzprodukt für alle Immobilienprofis, die

Neubauprojekte vermarkten: Die gezielte Ansprache erhöht die Qualität

der Anfragen und beschleunigt die Vermarktung.



Ein Pressefoto steht hier zum Download bereit: http://ots.de/FmY7R



Bildunterschrift: Mit dem Projekt-Exposé präsentieren

Immowelt-Partner alle Informationen und alle Objekte ihrer

Neubauprojekte auf einen Blick. Grafik: immowelt.de



Diese und andere Pressemitteilungen der Immowelt AG finden Sie in

unserem Pressebereich unter http://presse.immowelt.de.



Über die Immowelt AG:



Die Nürnberger Immowelt AG ist ein führender IT-Komplettanbieter

für die Immobilienbranche. Kerngeschäft sind die Immowelt-Portale,

die zu den meistbesuchten Immobilienportalen in Deutschland,

Österreich und der Schweiz gehören. Zweiter Geschäftsbereich des

Unternehmens ist die Entwicklung effizienter CRM-Software für die

Immobilienwirtschaft. Die Immowelt AG ist Teil der Immowelt Group, zu

der auch die Immonet GmbH und deren Immobilienportal immonet.de sowie

das Portal Umzugsauktion.de und die CRM-Software ImmoSolve gehören.







Pressekontakt:



Immowelt AG

Nordostpark 3-5

90411 Nürnberg



Barbara Schmid

+49 (0)911/520 25-462



Tim Kempen

+49 (0)911/520 25-871



presse(at)immowelt.de



www.twitter.com/immowelt

www.facebook.com/immowelt

plus.google.com/+immowelt



Original-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Immowelt AG

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.10.2016 - 14:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1407923

Anzahl Zeichen: 4305

Kontakt-Informationen:

Firma: Immowelt AG

Stadt: Nürnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung