stern TV - Mittwoch, 5. Oktober 2016, 23:15 Uhr live bei RTL

Moderation: Steffen Hallaschka

(ots) - Bankenprämien auf dem Prüfstand: Was steckt hinter

den Versprechen?



Die Angebote klingen verlockend: 50, 80 oder sogar 100 Euro

versprechen viele Banken ihren Neukunden für eine Kontoeröffnung.

Doch muss man sich eigentlich mit einer einzigen Prämie zufrieden

geben? stern TV-Reporter Hinrich Lührssen hat genau das überprüft. Ob

es aber tatsächlich so einfach möglich ist, gleich bei mehreren

Banken ein Girokonto zu eröffnen, um Prämien zu sammeln, und wie viel

Geld dadurch am Ende zusammengekommen ist - die erstaunlichen

Ergebnisse des Selbstversuchs gibt es Mittwochabend live bei stern

TV. Zu Gast in der Sendung ist dann auch Hermann-Josef Tenhagen vom

Verbraucherportal "Finanztip". Mit ihm spricht Steffen Hallaschka

darüber, was Kunden bei einer Konto-Neueröffnung beachten sollten und

welche Rechte Verbraucher seit neuestem haben, wenn sie die Bank

wechseln.



Außergewöhnliche Weltreise: Familie begibt sich auf die Spuren des

Klimawandels



Sie reisen mit Hundeschlitten durch Grönland, überqueren zu Fuß

die Alpen und sind zu Besuch bei einem Ziegenhirten in Südafrika -

was zunächst vor allem nach aufregenden Abenteuern klingt, hat für

Jana und Jens Steingässer einen ernsten Hintergrund: Sie bereisen mit

ihren vier Kindern die ganze Welt, um den Nachwuchs für die massiven

Auswirkungen des Klimawandels zu sensibilisieren. "Wir wollen, dass

unsere Kinder mit wachen und offenen Augen durch die Welt gehen und

selbst entdecken, was passiert", sagt Jana Steingässer. "Denn nur so

kriegen sie ein Gespür dafür, was alles mit dem Klimawandel

zusammenhängt." Natürlich stellt so manche Reise die Familie auch vor

große Herausforderungen - etwa dann, wenn es in entlegene Gebiete wie

zum Beispiel Grönland geht: "Mit vier Kindern - das kleinste war da

gerade zwei Jahre alt - in diese Tiefkühltruhe zu reisen, da war mir



echt bange, und ich hab mich gefragt, ob das überhaupt möglich ist",

erzählt Jens Steingässer. Warum sich die Anstrengungen am Ende aber

lohnen!? Einen ausführlichen Reisebericht mit atemberaubenden Bildern

gibt es Mittwochabend live bei stern TV.



Fit für die freie Wildbahn? Wie eine Zehnjährige verwaisten

Gänse-Babys das Fliegen beibringt



Sie waren noch ganz klein, als ihre Mutter von einem Auto

überfahren wurde. In freier Wildbahn hätte das den sicheren Tod für

die kleinen Graugänse bedeutet. Doch die verwaisten Küken hatten

Glück im Unglück: Spaziergänger haben die Tierbabys am Wegesrand

entdeckt - und in die Auffang- und Zuchtstation von Familie Fußbahn

gebracht. Dort, auf dem Hof der Wildtierhilfe Fiel e.V., kümmerte

sich dann die zehnjährige Neele um die verwaisten Tiere: Jede freie

Minute verbrachte das Mädchen mit der Gänse-Schar und bereitete sie

behutsam auf die Auswilderung vor. Ob Neele es wirklich geschafft

hat, den Gänsen das Fliegen beizubringen, um sie für ein Leben in der

Natur fit zu machen und welche Schwierigkeiten sie dabei zu meistern

hatte - Mittwoch live bei stern TV.



Datum: 04.10.2016 - 14:08

