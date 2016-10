Baker Tilly Roelfs baut Standort Berlin weiter aus

(ots) - Baker Tilly Roelfs forciert das weitere

Wachstum seines Hauptstadtbüros und stellt mit Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater Detlef Schröder (49) einen weiteren neuen Partner für

den Standort Berlin vor. Schröder wechselt mit seinem Team von Rödl &

Partner zu Baker Tilly Roelfs. Bei Rödl & Partner war er zuletzt

Leiter der Abteilung Wirtschaftsprüfung am Standort Berlin mit dem

Schwerpunkt Prüfungen von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB und

IFRS. Gleichzeitig kommt mit Rechtsanwalt Dr. Ewald Volhard (56) ein

ausgewiesener Experte für Gesellschaftsrecht zu Baker Tilly Roelfs.

Volhard wechselt von der Wirtschaftskanzlei Zirngibl Langwieser, wo

er zuletzt als Equity Partner im Bereich Gesellschafts- und

Kunstrecht tätig war. Mit den Neueinstellungen entspricht Baker Tilly

Roelfs der gestiegenen Nachfrage nach Beratungsleistungen sowohl im

Prüfungs- als auch im Rechts- und Steuerrechtsbereich in der

Bundeshauptstadt.



"Es freut uns sehr, dass sich der Ausbau unseres Hauptstadtbüros

mit diesen prominenten Neueinstellungen rasant fortsetzt", sagt Ralf

Gröning, Co-Managing-Partner bei Baker Tilly Roelfs: "Da sich im Fall

von Detlef Schröder auch die Mitglieder seines Berliner Teams

ebenfalls dazu entschieden haben, zu Baker Tilly Roelfs zu wechseln,

können wir uns an der Stelle sogar auf ein bereits bestens

eingespieltes und schlagkräftigen Teams freuen. Die Neueinstellungen

stellen für uns einen weiteren wichtigen Schritt dar, in allen

wichtigen deutschen Metropolen mit allen unseren relevanten

Beratungsleistungen vor Ort präsent zu sein."



Detlef Schröder



Schröder begann seine Karriere im Jahr 1993 bei der HTG Handels-

und Finanztreuhand. Es folgte eine Station bei der

Wirtschaftsprüfungskanzlei Eckardt Beil bevor er 2000 zu Rödl &

Partner wechselte, wo er 2010 zum Associate Partner berufen wurde.



Bei Rödl & Partner war er zuletzt Leiter der Abteilung

Wirtschaftsprüfung am Standort Berlin mit dem Schwerpunkt Prüfungen

von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB und IFRS von Unternehmen

unterschiedlicher Rechtsformen und Größen.



Dr. Ewald Volhard



Nach seinem Jurastudium an der LMU München und der Universität

Frankfurt begann Volhard seine Karriere 1992 bei der Kanzlei Pünder,

Volhard, Weber & Axster. Nach seiner Promotion 1995 wurde er drei

Jahre später Partner im Bereich Gesellschaftsrecht. Es folgten

Stationen bei verschiedenen Kanzleien, bevor er 2015 als Partner im

Bereich Gesellschafts- und Kunstrecht zu Zirngibl Langwieser

wechselte. Volhard ist besonders bei Gesellschafterstreitigkeiten von

familiengeführten Unternehmen und bei Transaktionen - auch mit

Immobilienbezug - tätig.







Pressekontakt:

Gregor Damm

Referent Marketing & Communications

Tel. +49 211 6901-1383

Gregor.Damm(at)bakertilly.de



Original-Content von: Baker Tilly Roelfs, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Baker Tilly Roelfs

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.10.2016 - 14:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1407929

Anzahl Zeichen: 3233

Kontakt-Informationen:

Firma: Baker Tilly Roelfs

Stadt: Düsseldorf/Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 44 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung