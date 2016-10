Boxspringbetten und Hotelbetten Leasing für Gewerbe

Welcon bietet Leasing für Boxspringbetten an

(firmenpresse) - Das Boxspringbett Rockstar aus dem Hause Welcon wird nicht nur in Hotels sondern auch bei Privatkunden immer beliebter.



Für Gewerbekunden bietet die Firma Welcon für das Boxspringbett Rockstar ab sofort attraktive Leasingkonditionen (http://www.boxspringbettenshop24.de) wahlweise mit und ohne Anzahlung an.



Boxspringbetten leasen können Gewerbekunden über die Zeiträume von 36 und 48 Monaten und haben nach Ablauf des Leasingzeitraums die Möglichkeit, die Hotelbetten zu einem Restwert zu übernehmen.



Für Hotelbetten bietet die Firma Welcon spezielle Härtegrade mit thermisch vergüteten Federn vom schwedischen Hersteller Starsprings sowie eine Verstärkung der Untergestelle mit insgesamt zehn Füßen an, so dass das Hotelbett für ein breites Gewichtsspektrum und vor allem auch für schwergewichtige Personen geeignet ist.



Neben über 40 Stoffbezügen steht auch Kunstleder in diversen Farben zur Verfügung. Kunstleder ist auf Grund der einfachen Reinigung und desinfizierbarkeit im Hotel besonders beliebt.



Ein besonders dicker Kaltschaumtopper mit einem hohen Raumgewicht von 44kg/m³ schützt die Matratze über viele Jahre und bietet einen hohen Schlafkomfort sowie eine wertige Optik.



Weitere Auskünfte zum Thema Hotelbetten Leasing erteilt die Firma Welcon telefonisch unter 05121/779132 oder über die Homepage: http://www.boxspringbettenshop24.de



Hotelbetten Leasing ist für die Bettgrößen 140x200, 140x210, 140x220, 160x200, 160x210, 160x220, 180x200, 180x210, 180x220, 200x200, 200x210, 200x220, 210x200, 210x210, 210x220, 220x200, 220x210 und 220x220 möglich.



Die Lieferung von Welcon Hotelbetten und Boxspringbetten erfolgt frei Haus in die folgenden Regionen:



Die Lieferung von Welcon Hotelbetten und Boxspringbetten erfolgt frei Haus in Deutschland, Österreich und in die Schweiz.





Welcon Europe verkauft innovative Wellness-Produkte seit 1995. Massagesessel und Relaxsessel können im firmeneigenen Showroom ausgiebig getestet werden. Für die gesamte Produktpalette werden attraktive Leasing- und Finanzierungskonditionen angeboten. Massagesessel können von Unternehmen auch tagesweise gemietet werden, um auf einer Messe beispielsweise einen Wellnessbereich einzurichten. Welcon hat mit der Markteinführung des Boxspringbettes Rockstar eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Nachdem in den ersten Jahren nach Markteinführung nur Hotels beliefert wurden, kommen seit 2013 auch Privatkunden in den Genuss von allerhöchstem Schlafkomfort.

