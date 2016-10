Neuerscheinung: "The Pursuit of Pleasure" von Arsen Dallan und Karlen Dallakyan

(firmenpresse) - "Pleasure drives our behaviour. This book explains how."

Roger Dooley, author of Brainfluence



The desire for pleasure is the ultimate factor in most of human decision-making – that is a hard psychological fact. But as dominant as the pleasure principle has been in the cultural development of mankind, its impact has so far never been fully acknowledged. In the hands of a powerful minority that controls global capital flows, pleasure has been turned into the most profitable item for sale, preying on the consumerist desires it helped to create.

Arsen Dallan and Karlen Dallakyan show how the overcoming of the pleasure principle through the management of pleasure can be the foundation of a new humanist culture in which people are conscious and aware of their choices.



Weitere Informationen finden Sie auch im offiziellen Trailer zum Buch: https://www.youtube.com/watch?v=COwTrcueqbI&feature=youtu.be



Arsen Dallan and Karlen Dallakyan

The Pursuit of Pleasure

202 Seiten, Paperback. 2016. 34,90€

ISBN 978-3-8382-0950-0



Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei ibidem.





http://www.ibidemverlag.de/Unser-Verlagsprogramm/Wirtschaftswissenschaft/The-Pursuit-of-Pleasure.html



