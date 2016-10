Bluetooth-FM-Transmitter und Freisprecher mit USB-Ladeport, 2,1 A

Telefonieren und die Lieblingshits jetzt einfachübers Autoradio hören

Bluetooth-FM-Transmitter und Freisprecher

(firmenpresse) - Die Lieblingsmusik auf jedem Autoradio: Diese einfach per Radiosignal vom Smartphone oder Abspielgerät mit Bluetooth übertragen.



Blitzschnell betriebsbereit: Den Transmitter (https://www.pearl.ch/ch-a-PX8831-1521.shtml) von auvisio (http://www.auvisio.ch/) in den Zigarettenanzünder stecken und eine freie UKW-Frequenz einstellen. Schon kann das kabellose Musik-Streaming beginnen.



Einfache Bedienung direkt am Transmitter: Die Radiofrequenz und die Wunsch-Musiktitel wählen und bei Bedarf die Wiedergabe pausieren, ohne den Blick von der Strasse abzuwenden.



Sogar zum Telefonieren: Ruft jemand während der Fahrt an, bequem den Transmitter als Freisprecher verwenden.



USB-Ladeanschluss für die Mobilgeräte: Smartphone, iPhone, MP3-Player und andere mobile Begleiter gleichzeitig mit neuer Energie versorgen.



- FM-Transmitter für kabellose Musik-Übertragung per UKW von Smartphones und Abspielgeräten mit Bluetooth

- Bluetooth 2.1 + EDR, bis zu 10 m Reichweite

- Einfach Bedienung über 4 Tasten: Abspielen/Pause, vor/zurück, Kanal-Wahl, Anrufe annehmen und beenden

- Freisprechfunktionmit integriertem Mikrofon, für sicheres freihändiges Telefonieren im Auto

- Freie Frequenzwahl in 0,1-MHz-Schritten (87,6 - 107,9 MHz)

- USB-Ladeport: 5 V / 2,1 A

- Stromversorgung über Zigarettenanzünder: für 12 - 24 V

- Schwarzes Design-Gehäuse mit Soft-Touch-Oberfläche

- Kompakte Masse: 41 x 31 x 60 mm, Gewicht: 26 g

- Bluetooth-FM-Transmitter inklusive deutscher Anleitung



Preis: CHF 29.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 59.95

Bestell-Nr. PX4983



Zum Bluetooth-FM-Transmitter und Freisprecher (https://www.pearl.ch/ch-a-PX4983-1521.shtml?vid=016)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pearl.ch



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL Schweiz GmbH

Vanessa Brunner

Grüssenhölzliweg 5

4133 Pratteln

info(at)pearl.ch

+41 61 826 20 20

http://www.pearl.ch



Datum: 04.10.2016 - 16:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1408000

Anzahl Zeichen: 1893

Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Vanessa Brunner

Stadt: Pratteln

Telefon: +41 61 826 20 20





Diese Pressemitteilung wurde bisher 80 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung