Schöner, grösser und anziehender!

Einjährige Bauzeit beendet: Ab dem 27.10. wird aus den Fabrikverkäufen das City Outlet Geislingen

Logo City Outlet Geislingen

(firmenpresse) - Geislingen, Oktober 2016 - Die Fabrikverkäufe Geislingen erstrahlen nach einjähriger Bauzeit bald im neuem Glanz und werden um ein weiteres Highlight erweitert: in sechs neue Shops wird erstmalig auch Bekleidung für die ganze Familie angeboten.



Zusätzlich wird das Center zur Bundesstraße B10 und der Stadt geöffnet. Gefeiert wird das Ende der Umbauphase mit einem langen Wochenende, das am Donnerstag, 27. Oktober mit einer großen Eröffnungsfeier beginnt und einem verkaufsoffenen Sonntag am 30. Oktober endet.



Investorin Sylvie Mutschler freut sich auf die Feierlichkeiten und hat jetzt schon eine weitere Überraschung: Aus den Fabrikverkäufen Geislingen wird das City Outlet Geislingen. „Wir sind überzeugt, dass wir mit dem neuen Namen die Strahlkraft des Centers in der Region noch weiter ausbauen können“, sagt Sylvie Mutschler über die neue Namensgebung.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fabrikverkaeufe-geislingen.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über das City Outlet Geislingen: Das City Outlet Geislingen liegt im Landkreis Göppingen und nur 50 Autominuten von Stuttgart entfernt. Ab dem 27.10.2016 präsentieren sich auf einer Gesamtfläche von rund 5.000 Quadratmetern über 40 Marken rund um das Thema Home, Fashion & Lifestyle in eigenen Shops. Es werden ganzjährig Artikel bis zu 70 Prozent günstiger gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers angeboten. Das City Outlet Geislingen mit der historischen WMF Fischhalle aus dem Jahre 1912, lädt mit seinem einzigartigen industriellen Chic in Kombination mit moderner Shopping Center Architektur zum Verweilen und Bummeln ein. Entwickelt wurde das Projekt von der Mutschler-Gruppe. Partner für das Centermanagement ist der erfahrene Betreiber ROS-Retail Outlet Shopping





Profil Mutschler Gruppe. Die Mutschler Gruppe mit Sitz in Ulm und Zürich ist ein Familienunternehmen, das in Deutschland und der Schweiz hochwertige gewerbliche Immobilien entwickelt. Die Leistungen der Mutschler Gruppe umfassen alle Phasen der Projektentwicklung von der Grundstücksakquisition über die Planung und Durchführung der baurechtlichen Genehmigungs-verfahren bis hin zur Finanzierung. Zu den Projekten des Unternehmens gehören das Schweizer Shopping Center Wallis mit 10.000 m2 sowie ein Fachmarktcenter in Würzburg mit rund 20.000 m2. Hoch-klassige Immobilien wie Büro-, Wohn- und Geschäftsgebäude auf dem Kurfürsten-damm in Berlin und im exklusiven München zählen zu den Projekten des Unternehmens.

Dies ist eine Pressemitteilung von

agencyCALL

PresseKontakt / Agentur:

agencyCALL Mätzler GmbH

Reinhard Mätzler

Herbert-Weichmann-Str. 78, 22085 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 4134568-0

E-Mail: maetzler(at)agency-call.de

Datum: 04.10.2016 - 16:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1408017

Anzahl Zeichen: 997

Kontakt-Informationen:

Firma: agencyCALL

Ansprechpartner: Reinhard Mätzler

Stadt: Hamburg

Telefon: 040-41345680



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung