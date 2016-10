Bad Goisern – ein Inbegriff für Brauchtum und Bodenständigkeit

Alpenhotel Dachstein_Schlafzimmer

(firmenpresse) - Dort, wo schon Kaiser und Könige ihren Urlaub verbrachten, wo eine ganze Region zum Weltkultur- und Naturerbe erklärt wurde, wo der Dachstein eine atemberaubende Naturkulisse schafft – in Bad Goisern am Hallstätter See thront auf einer Anhöhe das Alpenhotel Dachstein. Idyllischer und ruhiger kann Urlaub kaum sein. In den Sommer- und Herbstmonaten genießen Wanderer und Biker die sagenhafte Natur. Im Winter sind die Skifahrer, Winter- und Schneeschuhwanderer in ihrem Element. Bad Goisern liegt nur wenige Kilometer von Hallstatt entfernt. Tradition und Brauchtum, Volksmusik und Handwerk, Einklang und Gegensätze – dies vereint das Goiserertal im Herzen des Salzkammerguts. Das Alpenhotel Dachstein liegt zentral zu unzähligen Sehenswürdigkeiten in der Region und bekannten Ausflugszielen. Der Wolfgangsee mit seinem vielbesungenen „Weißen Rössl“, die Zahnradbahn auf den Schafberg, die Kaiserstadt Bad Ischl, Filzmoos und die Erlebniswelt Dachstein, die Skiwelt Dachstein West und viele Attraktionen mehr sind leicht erreichbar. Keine Unbekannten führen im Alpenhotel Dachstein Regie. Die erfahrene und renommierte Gastgeberfamilie Berger aus dem benachbarten Bayern garantiert für herzliche Gastfreundschaft. In Ainring im Berchtesgadener verwöhnen die Bergers unter anderem in dem beliebten Hotel Rupertihof die Gäste. Der Ruf als „Singende Wirtsleut“ eilt ihnen dort weit über die Grenzen voraus. Dass sie großen Wert auf gute Küche legen, beweisen sie und ihr Küchenteam auch im Alpenhotel Dachstein. Österreichisch-internationale Küche aus heimischen Produkten kommt frisch gekocht auf die Teller. Einmal wöchentlich kosten sich Gäste des Alpenhotel Dachstein am großen Schmankerlbuffet durch regionale Spezialitäten. Nach dem Wandern, Radeln oder Skifahren – oder einfach nur zum Entspannen – sind Hallenbad, Wellnessbereich, Sauna, Dampfbad und Ruhezonen Orte zum Abschalten.



Die großen Zimmer mit mindestens 35 m² wurden kürzlich neu renoviert. Neu sind die ca. 40 m² großen Juniorsuiten. Schön, dass sowohl das Panorama-Restaurant als auch das Hallenbad und viele Zimmer den unvergleichlichen Blick auf das Dachstein-Gebirge freigeben. Zünftig wird es, wenn abends (zweimal wöchentlich) zum Musik- und Unterhaltungsabend geladen wird.





Sport & Erholung, Kultur & Brauchtum rund um das Alpenhotel Dachstein

Wanderungen für jeden Anspruch direkt ab Hotel, Goiserer Sagenweg mit Grusel- und Sagenwanderungen, zahlreiche Almen und Themenwanderwege, Gletschergarten in Hallstatt, Radrundwege und Mountainbikestrecken, Rafting, Kanutouren, Kajakfahren, Flusswandern mit Trekkingbooten, Eurothermen-Sportresort Bad Ischl, Paragleiten und Tandemflüge, Ballonfahren in St. Wolfgang, Museen, Volksmusik- und Brauchtumsveranstaltungen, Adventmärkte, Zahnradbahn auf den Schafberg, Dachstein-Mammuthöhle und Rieseneishöhle, Skigebiet Dachstein West u. v. m.



