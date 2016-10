Event Showprogramm verzaubert bei Kultur Veranstaltung

Im Rahmen der diesjährigen Kultur Veranstaltung der Stadt Gadebusch wurde Varieté Showprogramm geboten. Ein Event mit internationalem Flair in der Stadtbibliothek.

Der Höhepunkt beim Showprogramm war die Sandmalerei Show von Sabrina

Gadebusch. Stadtbücherei steht Kopf beim Showprogramm der beiden Unterhaltungskünstler Sabrina und Blub. Der Saal wurde zum Varietétheater umgebaut und das Publikum wartete gespannt auf den angekündigten Kultur Event. Das das Showprogramm der beiden Entertainer weltweit Seinesgleichen sucht, war den Zuschauern im Veranstaltungssaal zwar bewusst, am Ende übertraf die emotionale Showproduktion die Erwartungen des Publikums aber bei weitem. Neben dem kindlichen Charme des vielseitigen Show Artisten Blub, einem Schelm im lilafarbenen Frack, war es vor allem die elegante Inszenierung seiner Partnerin Sabrina Fackelli, die das Publikum gleich mehrmals aus ihren bequemen Sitzen riss. Die anmutige Event Künstlerin führte dabei nicht nur mit einer charmanten Moderation durch das unterhaltsame Showprogramm, auch ihre verblüffende Zauberei Show, kombiniert mit Tanz und spektakulärer Jonglage mit Keulen, die aussahen wie echte Arme fanden beim Publikum dieser Abendveranstaltung regen Anklang. Noch mehr Fotos, Videos und Pressestimmen über das Event Showprogramm finden Sie unter http://www.blubshow.de/artisten-kuenstler-event-show-presseberichte-1



Ein besonderer Augenschmaus bot sich den Zuschauern zu Sabrinas Seil-Akrobatik, bei der die Artistin mit einer spielenden Leichtigkeit durch die rotierenden Lassos hüpfte und die Bühne mit ihren anmutenden Bewegungen zu einem wahren Varieté-Spektakel erstrahlen ließ. Zum Leben erweckte Seile tanzen dabei um die Künstlerin, die immer wieder auch kleine Zaubertricks in diesen Teil ihres Showprogramms einbaut. Künstlerisch anspruchsvoll bleibt es auch, als Seifenblasenkünstler Blub seine Seifenblasenshow präsentiert und das Event Showprogramm durch Mimik, Körpersprache und verträumte Musik in eine fast kindliche Zauberwelt verwandelt. Dieses Showprogramm der beiden Varieté Künstler besteht dabei aber nicht nur aus emotional, romantischen Showacts, auch die Lachmuskeln werden bei der geschickt eingestreuten Comedy zur Genüge beansprucht. So bleibt den amüsierten Zuschauern auch am nächsten Tag noch eine Erinnerung an diese einzigartige Unterhaltung - der Muskelkater im Bauch vom vielen Lachen. So spielte Seifenblasenkünstler Blub dann auch auf einer Art Quietsche-Enten Orgel und gab Klassiker wie Smoke on the Water von sich. Eine sehr amüsante Showeinlage, die für ausgelassen Stimmung im Saal sorgte. Lesen Sie, was die internationale Presse über dieses Showprogramm für Event schreibt unter http://www.blubshow.de/unterhaltung-show-event-kuenstler-presseberichte-2





Zum Abschluss im Event Showprogramm der beiden Kleinkünstler wurde eine Sandmalerei Show geboten, die zum Träumen einlud. Sandkünstlerin Sabrina malte durch die perfekte Anordnung von Sandkörnern auf einer beleuchteten Glasplatte emotionale Bilder und Geschichten. Ein wunderschöner und künstlerisch wertvoller Abschluss dieses rasanten Showprogramms. Am Ende dankten die Zuschauer es den beiden Showkünstlern mit nicht enden wollendem Applaus.









So wie Schauspiel und Spektakel bereits seit dem Mittelalter die Menschen in den Bann ziehen, gibt es auch immer wieder entsprechende Kleinkünstler und Artisten die für diese Unterhaltung sorgen. Selten jedoch gab es dabei solch vielseitige Entertainer wie Sabrina und Blub, die sowohl das Showprogramm für einen kompletten Gala-Abend für Sie gestalten, als auch bei Firmenevents mit einzelnen Showacts aus ihrem einzigartigen Event Showprogramm zu begeistern wissen. Seiltanz, Sandmalerei und Artistik sorgen dabei unter den Zuschauern ebenso für Jubelrufe, wie eine weltweit einzigartige Showprogramm aus Seifenblasenkunst und temporeicher Jonglage. Ausgebildet an einer Theaterakademie, ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen und aufgetreten in über 20 Ländern der Welt, garantieren Ihnen die Event Künstler eine Varieté Showprogramm der Extraklasse - zu jedem Anlass.







