Firmenadressen kaufen mit dem Smartphone

Die Address-Base GmbH & Co. KG ist Deutschlands größter Online-Shop für Firmenadressen (www.address-base.de). Der innovativen Online-Shop für Firmendaten ist ab sofort auch für mobile Endgeräte optimiert verfügbar. Es ist nun möglich mit dem Smartphone Firmenadressen zu kaufen und sich über die Themen Adressqualifizierung und Neukundengewinnung zu informieren.

Seit 2010 bietet das junge Unternehmen Address-Base in seinem Online-Shop unter https://www.address-base.de über vier Millionen Adressen von Firmen aus ganz Deutschland. Neben den Klassischen Firmendaten bietet die Address-Base auch Dienstleistungen rund um die Adressqualifizierung an.



Um die steigende Anzahl an mobil surfenden Kunden besser zu bedienen wurde hierfür der Onlineshop komplett überarbeitet. Neben dem Onlineshop für Firmenadressen stehen auch alle Informationsseiten und der Blog der Address-Base GmbH & Co. KG optimiert zur Verfügung.



Durch den Relaunch werden die Seiten von Smartphones und Tablets übersichtlich dargestellt, sind besser lesbar und bieten eine einfache Menüführung. Für Browser von Desktop-PCs ist die Seite weiterhin im gewohnten Design zum Adresskauf verfügbar.





https://www.address-base.de/Firmenadressen-kaufen:_:36.html



Die Address-Base GmbH & Co. KG, mit Sitz in Weingarten, gilt als führender Online-Adressverlag für Firmenadressen aus D-A-CH. Das innovative Unternehmen ist sowohl bei Kunden als auch Geschäftspartnern hoch angesehen. Die Datenbank des Adressverlags umfasst rund 4 Millionen Firmenadressen.



Address-Base GmbH & Co. KG

Address-Base GmbH & Co. KG

Ettishofer Straße 10c

88250 Weingarten



Telefon: +49 751 56 84 97 77

Telefax: +49 751 56 84 97 99



eMail: info(at)address-base.de

Web: https://www.address-base.de



Geschäftsführer Robert Hoppe

Datum: 04.10.2016 - 16:44

Firma: Address-Base GmbH & Co. KG



Kommentare zur Pressemitteilung