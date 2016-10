Detego InStore Release 4.2 mit umfassender Funktionalität für effizientes Omnichannel-Retailing

Um Standard-Anwendungen zur Umsetzung von Omnichannel-Services erweitert

(firmenpresse) - Graz, 04. Oktober 2016 — Detego, Marktführer im Bereich Real Time Business Intelligence für den Modeeinzelhandel, bietet mit Release 4.2 von Detego In-Store als erster Softwareanbieter umfassende Funktionalität für ein effizientes Omnichannel-Retailing. Viele internationale Modehändler nutzen Detego In-Store mit Echtzeit-Bestandstransparenz auf Einzelteilebene bereits für eine Umsetzung ihrer Omnichannel-Strategien. Im neuen Release ist nun auch eine Fülle von Standardanwendungen für Omnichannel-Angebote wie zum Beispiel Click & Reserve, Ship-from-Store oder Return-to-Store enthalten und ermöglicht Modehändlern ein einfaches Omnichannel-Fulfillment aus dem Store. Detego InStore schafft so die optimale Verbindung zwischen online und stationärem Geschäft und bildet für Filialen als lokale Distributionszentren die Basis, Kundenbestellungen bedarfsgenau zu erfüllen und Services wie Same Day Delivery überhaupt erst realisieren zu können. Hiermit wird der Konsument an allen Touchpoints der Customer Journey optimal unterstützt. Gleichzeitig werden Bestände intelligent eingesetzt und das Omnichannel Retailing kostengünstig umgesetzt. Der Modehändler erhält einen klaren Wettbewerbsvorteil.



Konsumenten unterscheiden nicht mehr zwischen online und offline, eigenen Filialen oder Franchise-Stores, sondern nutzen ganz selbstverständlich alle Einkaufskanäle und erwarten überall ein nahtloses Einkaufserlebnis. Mit seinem neuen Release der In-Store Software ermöglicht Detego Modehändlern, sich den daraus entstehenden Herausforderungen erfolgreich zu stellen und Omnichannel-Services durch für das Verkaufspersonal einfach handhabbare Standardanwendungen bedarfsgenau umzusetzen. Die mittels Detego InStore gewonnene Echtzeit-Transparenz auf Artikelebene schafft die Voraussetzung, Omnichannel-Retailing effizient zu betreiben und Click & Collect oder Ship-from-Store Aufträge zu erfüllen, ohne die Bestände in den Filialen erhöhen zu müssen.



Das flexible Software-as-a-Service Modell erlaubt die Detego Software in Kombination mit Hardware- und Service-Komponenten inklusive Updates zu einem geringen, monatlichen Fixpreis für Filialen und Franchise-Stores zu mieten, und von einer kompletten In-Store Lösung mit umfassender Omnichannel-Funktionalität zu günstigen Konditionen zu profitieren.





Darüber hinaus stellen maßgeschneiderte Pakete sicher, dass auch Franchise-Stores im Sinne eines positiven Markenerlebnisses in allen Kanälen, in das Omnichannel-Konzept eingebunden werden können. Franchiser sehen somit den Webshop der Marke nicht mehr als Konkurrenz, sondern partizipieren am Omnichannel-Geschäft.



Uwe Hennig, Geschäftsführer von Detego dazu: „Für Modehändler stellt sich nicht mehr die Frage, ob, sondern wann ihr Unternehmen für Omnichannel fit wird. Die Stores sind dabei ein wichtiger Faktor. Mit unserer neuesten In-Store Software haben wir ein Angebot geschaffen, das genau den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen der Modehändler entspricht und ihnen eine rasche, kosteneffiziente und erfolgreiche Umsetzung ihrer Omnichannel-Strategien ermöglicht.“





http://www.detego.com



Die Detego GmbH, ein innovativer Softwarehersteller, mit Hauptsitz in London und Niederlassung in Graz (Österreich) wurde 2011 gegründet. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt europaweit mit der Detego Suite Standardsoftwareprodukte zur Echtzeit-Analyse und Artikeltransparenz im Modehandel. Die Suite besteht aus Detego InStore zur Merchandise-Sichtbarkeit auf der Verkaufsfläche und im Back-Store, Detego InWarehouse für Bestandstransparenz auf Stückebene im Zentrallager und dem Data-Analytics Produkt Detego InReports. Detego InStore verhindert „Out-of-Stock“-Situationen und stellt in Kombination mit Detego InReports eine optimale Warenpräsentation und Artikel-Verfügbarkeit auf der Fläche sicher. Detego InReports analysiert die entscheidenden KPIs der einzelnen Standorte wie Warenbestand und -verfügbarkeit, sowie die jeweilige Artikelaltersstruktur (Verweildauer auf der Fläche) und ermöglicht dem Store Manager, Merchandise Planner sowie der Geschäftsleitung, Filialen auf Basis von Echtzeitdaten (Kasse, Kundenströme, Kundenverhalten) zu bewerten und effektive Maßnahmen einzuleiten. Detego unterstützt mit seinen Produkten die Omni-Channel- und digitalen Strategien der Textileinzelhändler, die durch den Einsatz eine aktive Filialnetzsteuerung sowie ein durchgängiges Einkaufserlebnis der Konsumenten auf allen Kanälen erzielen können. Ergänzt wird das Softwareangebot um Managed Services, wie zum Beispiel Software-as-a-Service (SaaS) und attraktive Finanzierungsmodelle. Zu den Kunden zählen internationale Modemarken, Händler sowie Warenhäuser. Detego ist in über 1.500 Stores bereits im Einsatz. Weitere Informationen unter www.detego.com



Detego in Social Media: Xing, LinkedIn, oder YouTube:



https://www.xing.com/companies/detegogmbh

https://www.linkedin.com/company/detego-ltd

https://www.youtube.com/channel/UC38zjertxlBg_wUoTd_ek6g/feed

Stemmermann - Text & PR

Detego GmbH

Hans-Resel-Gasse 17a

A-8020 Graz

Iris Hauk

Tel. +43 316 711 111 702

i.hauk(at)detego.com







Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

D-23966 Wismar

Tanja Stemmermann

Tel. +49 3841 22 43 14

info(at)stemmermann-pr.de

