Neues Erklärvideo: Zahnpflege beim Zahnarzt professionell ergänzen

(firmenpresse) - Auch wenn die Zähne zu Hause regelmäßig gepflegt werden: Experten empfehlen zusätzlich eine professionelle Zahnreinigung (PZR).



Warum? Ob Zahnbürste, Zahnseide, Interdentalbürsten oder Munddusche: Wir erreichen nur rund 70 Prozent der Zahnflächen. Somit steigt die Gefahr an Karies oder Parodontitis zu erkranken.



Zahnpflege beim Zahnarzt ergänzen



Die professionelle Zahnreinigung ergänzt das Zähneputzen zuhause und verhindert Erkrankungen. Der Zahnarzt oder eine speziell fortgebildete Mitarbeiterin wie z.B. die Prophylaxeassistentin (ZMP), die Zahnmedizinische Fachassistentin (ZMF) oder die Dentalhygienikerin (DH) entfernen dabei Beläge und Verfärbungen. Durch die PZR werden die Zähne gründlich gereinigt, poliert und fluoridiert. So können sich Bakterien deutlich schwerer ansiedeln. Eine PZR ist in der Regel schmerzfrei. Sie läuft in mehreren klar definierten Schritten ab.



Der Ablauf einer PZR



Wie eine PZR genau abläuft zeigt ein neues Erklärvideo der Initiative proDente. Sowohl auf prodente.de als auch auf dem YouTube-Kanal proDenteTV (https://youtu.be/9Ln5BJGKbdc) ist der Film zu sehen:



Multimedia-Pressemappe



Unsere vollständige Pressemappe rund um das Thema "Professionelle Zahnreinigung" steht Ihnen unter http://www.prodente.de/presse/schwerpunkt/einzelansicht/schwerpunkt/pzr-wie-geht-das.html?L=0Dr&cHash=3fde10c1a70fc748e6feb2b95ec8c4b7 zur Verfügung. Sie haben Zugriff auf vier Texte, eine Fotoserie und ein Erklärvideo. Für Online Redaktionen steht eine Bildfolge zur Verfügung.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.prodente.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

proDente hat sich zum Ziel gesetzt, fundiertes Fachwissen aus den Bereichen Zahnmedizin und Zahntechnik zu vermitteln. Die Initiative will zur Unterstützung der Zahnärzte und Zahntechniker engagierte Aufklärung für den Patienten bieten.



proDente will den Wert gesunder und schöner Zähne darstellen. Vor allem die Aufklärungsarbeit von der Prophylaxe bis zur Prothetik steht dabei im Mittelpunkt. Für Zahnärzte und Zahntechniker präsentiert proDente ein umfangreiches Service-Angebot, um die Kommunikation mit den Patienten zu erleichtern.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Initiative proDente e.V.

PresseKontakt / Agentur:

Initiative proDente e.V.

Dirk Kropp

Kropp

50858 Köln

dirk.kropp(at)prodente.de

022117099740

www.prodente.de



Datum: 04.10.2016 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1408038

Anzahl Zeichen: 1601

Kontakt-Informationen:

Firma: Initiative proDente e.V.

Ansprechpartner: Dirk Kropp

Stadt: Köln

Telefon: 022117099740





Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung