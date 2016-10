Bohrmaschinen im Test

(firmenpresse) - Soll ein neuer Spiegelschrank ins Bad kommen, sind Löcher in Fliesen notwendig. Fliesen haben leider die Eigenschaft, dass sie zerspringen oder absplittern. Beides ist, besonders wenn es sich um eine Mietwohnung handelt, problematisch. Zieht der Mieter aus, muss er die Fliesen erneuern lassen, wobei es oft schwierig ist, dieselben Fliesen nach vielen Jahren wieder zu erhalten.



Damit der Schrank an die Wand kommt und die Fliesen unbeschädigt bleiben, sind einige Vorarbeiten notwendig. Zuerst muss sich der Heimwerker vergewissern, dass weder Leitungen für Strom oder Wasser am Ort der Arbeiten vorhanden sind. Danach wird ausgemessen, in welchem Abstand die Löcher gebohrt werden müssen, damit der Schrank perfekt an der Wand hängt. Dazu werden die ermittelten Stellen an den Fliesen leicht eingekratzt. Über diese Markierung kommt ein, idealerweise transparentes Klebeband, das kreuzweise angebracht wird. Das Klebeband schützt die Fliesen und verhindert das Abrutschen des Bohrers.



Der korrekte Bohrer für Fliesen ist ein Fliesen- und Glasbohrer, besser ist jedoch ein Diamantbohrer. Wird eine übliche Bohrmaschine verwendet, sollte in jedem Fall die Hammer- und Schlagfunktion ausgeschaltet werden. Die Stärke der Bohrer wird anhand des Grades der keramischen Glasur ermittelt.



Die Bohrmaschine ist im rechten Winkel anzusetzen, damit sich der Bohrer nicht verkantet. Experten empfehlen die Bohrung mit niedriger Drehzahl und leichtem Druck durchzuführen. Wenn die Fliese durchbohrt ist, können Drehzahl und Druck erhöht und der Schlag eingesetzt werden.



In Fliesen bohren gehört zu den größten Herausforderungen, denen sich ein Heimwerker stellen muss. Leicht passieren Fehler, die man jedoch leicht korrigieren kann.









