Zwei ZDF-Klassik-Reportagen beim Golden Prague Festival ausgezeichnet

Großer Preis für den "Klavierspieler aus Jarmuk"

Beim 53. Internationalen Golden Prague Festival wurden am Samstag,

1. Oktober 2016, zwei ZDF-Klassik-Dokumentationen ausgezeichnet. "Der

Klavierspieler aus Jarmuk" über einen syrischen Pianisten erhielt den

Großen Preis und die ZDF/ARTE-Produktion "Überlebenskünstler" den

Sonderpreis der "Dagmar und Václav Havel's Vize 97"-Stiftung.



Bei dem bewegenden Porträt über Aeham Ahmad, den "Klavierspieler

aus Jarmuk" (Ausstrahlung: 30. März 2016), war sich die Jury einig:

"Es zeigt, wie kraftvoll die Musik sein kann für einen Menschen, der

furchtbares Leid aushalten muss." Der Film (Redaktion: Anca-Monica

Pandelea) entwickele einen Hauch von Hoffnung und Optimismus trotz

der tragischen Umstände. Aeham Ahmad wuchs in Jarmuk, in einem

palästinensischen Flüchtlingslager, auf. Er spielte mit seinem

Klavier dort so lange gegen die Schrecken des Krieges an, bis man ihm

sein Instrument wegnahm. Der Musiker floh über die Balkanroute zu Fuß

nach Deutschland. Sein Schicksal steht exemplarisch für Tausende von

Flüchtlingen. Die Reportage dokumentiert nicht nur die Gefahren

seiner Flucht, sondern setzt sich auch mit seinem jetzigen deutschen

Leben auseinander und zeigt anhand von Ahmads Auftritten mit Herbert

Grönemeyer, welch hervorragendes Kommunikationsmittel die Musik sein

kann.



Andere "Überlebenskünstler" zeigt der Film von Holger Preusse &

Claus Wischmann" (Ausstrahlung: 21. Februar auf ARTE, Redaktion:

Martin Schneider). Porträtiert werden Musiker aus aller Welt, die von

ihrer großen Leidenschaft nicht leben können, und zwischen zwei

Welten stehen: Abends umjubelt an der Orgel in New York, Paris und

Berlin oder als Oboist in der Kiewer Philharmonie, putzen sie

tagsüber Toiletten, reparieren Autos oder leeren Mülltonnen.



Auf dem alljährlichen Golden Prague Festival werden die besten

Musik-, Tanz- und Theater-Filme in allen Musikgenres gezeigt und



ausgezeichnet. Das Festival wird organisiert vom tschechischen

Fernsehen in Kooperation mit EBU und IMZ.



