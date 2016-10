Frankys Bakery Peanut Butter - Hot Pepper

Für alle Freunde des pikanten Geschmacks gibt es jetzt die cremig-zarte Erdnussbutter mit gemahlenem Cayenne-Pfeffer verfeinert.

Frankys Bakery Peanut Butter - Hot Pepper

(firmenpresse) - Köstliche naturbelassene Erdnussbutter nach traditionellem Rezept – frei von zugesetztem Zucker, ungesunden gehärteten Fetten, Konservierungsstoffen und weiteren unnötigen Zusätzen

Es gibt kaum eine Köstlichkeit, die in Amerika mehr Tradition hat, als die gute alte Erdnussbutter. Bereits unsere Großmütter und Urgroßmütter haben den Geschmack dieser proteinreichen Leckerei genossen, die reich an gesunden, ungesättigten Fettsäuren ist. Leider hat vieles, was Sie heute unter der Bezeichnung Erdnussbutter finden, nicht mehr viel mit der traditionellen und gesunden Erdnussbutter der guten alten Zeit zu tun.



Viele Erdnussbutterprodukte enthalten zugesetzten Zucker und – was noch schlimmer ist – zugesetzte gehärtete Pflanzenfett, die auch als so genannte Transfette bezeichnet werden. Transfette gehören zu den ungesundesten Fetten überhaupt und werden mit Arteriosklerose, Bluthochdruck, erhöhten Cholesterinspiegeln und Herzinfarkten in Verbindung gebracht. Wieder andere Erdnussbutterprodukte enthalten zugesetztes Palmöl, welches zwar nicht so ungesund wie Transfette ist, aber in der Kritik steht, da es auf Kosten der Umwelt auf gerodeten ehemaligen Regenwaldflächen angebaut wird.



Als Traditionsunternehmen, das sich seit dem Jahr 1954 der Herstellung von köstlichen, gesunden und nachhaltigen Produkten verschrieben hat, konnten wir einfach nicht verstehen, warum Erdnussbutter ungesunde oder nicht nachhaltige Zutaten enthalten sollte. Aus diesem Grund haben wird eine Serie von Erdnussbutterprodukten auf den Markt gebracht, die weder Zucker noch zugesetzte Fette enthält und auch frei von Konservierungsstoffen und sonstigen Zusätzen ist. Wir sind der Meinung, dass die Verwendung von hochwertigen gerösteten Erdnüssen jegliche andere Zutaten überflüssig macht und wir sind fest davon überzeugt, dass Sie derselben Meinung sein werden, nachdem Sie unsere Erdnussbutter probiert haben.



Natürlich finden Sie bei uns die beiden klassischen, traditionellen Erdnussbutter Varianten, dies es schon so lange gibt, wie es Erdnussbutter gibt: cremig zarte Erdnussbutter, die Ihnen auf der Zunge zergehen wird und crunchy Erdnussbutter mit leckeren kleiner Erdnusstückchen. Natürlich haben wir als Traditionsunternehmen, das sich auf leckerere Köstlichkeiten spezialisiert hat, an dieser Stelle noch nicht aufgehört und weitere köstlicher Erdnussbutterkreationen geschaffen, die Sie so wahrscheinlich noch nicht kennen.





Unsere Cinnamon Erdnussbutter enthält einen Hauch von Zimtgeschmack, der Sie an köstliches Weihnachtsgebäck erinnern wird und unsere Cocoa Erdnussbutter wurde mit fettarmem, gesundem und natürlichem Kakaopulver für einen unvergleichlichen Geschmack verfeinert. Als besondere Leckerei haben wir mit unserer Hot Pepper Erdnussbutter eine mit Chili verfeinerte Erdnussbutter geschaffen, die für alle Freunde des pikanten Geschmacks eine ganz besondere Köstlichkeit darstellen wird. Natürlich sind auch all diese Erdnussbutterkreationen frei von Zucker, zugesetzten Fetten, Konservierungsstoffen und anderen Zusätzen.



Peanut Butter von Frankys Bakery – köstliche, gesunde, naturbelassene Erdnussbutter nach traditionellem Rezept, wie sie bereits Ihre Großmutter kannte - frei von Zucker, Transfetten, Palmfett, Konservierungsstoffen und anderen Zusätzen.



Frankys Bakery – traditioneller Genuss seit 1954!





http://gigasnutrition.com/de/aufstriche/4321-peanut-butter-hot-pepper-450g-frankys-bakery.html



