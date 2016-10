SmartMax Riesenmagnete erhalten das Qualitätssiegel „Bewegte Innovation“

Frankfurt/Ratingen, 04.10.2016. Erst seit Beginn dieses Jahres ist die SMART Toys and Games GmbH mit eigenem Markenauftritt in Deutschland am Start und schon nach wenigen Monaten gewinnt sie hierzulande ihren ersten Award. 25 Familien mit Kindern im Vorschulalter testeten in den vergangenen vier Monaten das SmartMax „Starter-Set“ und die SmartMax Kugelbahn „Playground XL“. Anschließend erhielten sie das bereits renommierte „Bewegte Innovation“-Siegel in der Kategorie „Feinmotorik, Konstruieren & Raumwahrnehmung“.

SmartMax Playground XL

(firmenpresse) - Seit letztem Jahr zeichnet Professor Harald Lange vom Bewegungslabor der Julius-Maximilians-Universität Würzburg Produkte aus, die sich dank ihres bewegungspädagogischen Mehrwerts behaupten können. Damit will der Initiator des Awards Eltern bei der Kaufentscheidung unterstützen. Beide getesteten SMART-Sets bereiteten den Kindern zwischen drei und fünf Jahren jede Menge Spaß. Sie waren vor allem vom Magnetismus und dem Konstruieren immer neuer Gebilde fasziniert, während die Eltern die Farbgebung und die Handlichkeit lobten.



Spielzeug mit Anziehungskraft

Entgegengesetzte Pole ziehen sich an, gleiche stoßen sich ab. Warme Farben können mit kalten kombiniert werden. Dieses physikalische Prinzip bringt SMART mit Hilfe der Riesenmagnete auf spielerische Weise näher. Die Magnetstäbe sind 3 Zentimeter oder größer, mit den XL-Kugeln werden sie verbunden. Keines der Sets enthält verschluckbare Kleinteile und ist daher auch schon für Kleinkinder geeignet. „Die SmartMax Riesenmagnete konnten sich vor allem im Test behaupten, weil sie die Feinmotorik und die dreidimensionale Wahrnehmung schulen“, so das Fazit von Lange, Initiator des Gütesiegels. „Viele Eltern betonten den hohen ‚Aufforderungscharakter‘, das heißt die Farbe der Stäbe animierte denn Nachwuchs dazu, diese zu greifen und sie mit anderen zu verbinden. Der Spielspaß hielt ungebremst über mehrere Tage an, da mit ein bisschen kindlicher Fantasie immer wieder neue Gebilde entstanden. Besonders viel Freude bereitete es den Kleinen, die Kugel immer wieder durch den Tunnel schnellen zu lassen.“







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.smartmax.eu/de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über SMART Toys and Games

Rolf Vandoren gründete das Unternehmen SMART NV 1992 in Kontich bei Antwerpen/ Belgien. Heute vertreibt der Hersteller von Denk- und Logikspielen sowie Magnetbaukästen in über 70 Länder, darunter die Hauptabsatzmärkte Mitteleuropa und USA. Die Marke SmartMax kam 2010 auf den europäischen Markt. Zu den Top-Sellern gehören weltweit Spiele wie “Camelot Jr.“, „Anti-Virus“ oder „IQ-Fit“ aus der SmartGames Reihe. Letztere steht für international ausgezeichnete Denk- und Logikspiele, die unter anderem das Gedächtnis trainieren und die Merkfähigkeit steigern. SmartMax ist bereits im Vorschulbereich etabliert und erlaubt selbst Kleinkindern den sicheren Umgang mit Magneten. Seit Juni 2016 ist SMART mit einer eigenständigen Dependance im deutschsprachigen Raum vertreten.



Mehr Informationen zu den Produkten der SMART NV unter http://www.smartmax.eu/de.html und http://www.smartgames.eu/de

Mehr Informationen zum Siegel „Bewegte Innovation“ unter http://www.bewegungsinnovation.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

blattertPR

PresseKontakt / Agentur:

blattertPR

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Miriam Blattert/Justine Merz

Telefon: 069-42602975

kontakt(at)blattert-pr.de

justine(at)blattert-pr.de



Datum: 04.10.2016 - 17:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1408051

Anzahl Zeichen: 2114

Kontakt-Informationen:

Firma: blattertPR

Ansprechpartner: Miriam Blattert/Justine Merz

Stadt: Frankfurt

Telefon: 069-42602975



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung