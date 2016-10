Sibanye: Vier Verletzte in Cooke-Betrieben



(firmenpresse) -

Sibanye: Vier Verletzte in Cooke-Betrieben



Westonaria, 4. Oktober 2016: Sibanye (JSE: SGL und NYSE: SBGL) bestätigt, dass in Sibanyes Cooke-Betrieben in den frühen Morgenstunden vier Mitarbeiter von unbekannten Angreifern verletzt wurden. Zwei der vier Mitarbeiter wurden schwer verletzt und werden in den örtlichen Krankenhäusern behandelt. Die Vorfälle stehen in Zusammenhang mit einem illegalen Streik, der gestern nach einem Disput bei der Überprüfung der Gewerkschaftszugehörigkeit begann.



Das Überprüfungsverfahren der Gewerkschaftszugehörigkeit begann in Übereinstimmung mit den Gewerkschaften in den Cooke-Betrieben und mit Unterstützung der Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA, Schlichtungskommission) vor zwei Wochen und ist noch im Laufen. Obwohl das Management auf die Gewerkschaften zuging und das Verfahren wiederholt erklärte, begann eine Gruppe von Mitarbeitern eine illegale Protestaktion während der Nachtschicht am 3. Oktober 2016.



Es ist bedauerlich, dass AMCU diese Vorgehensweise gewählt hat, wenn alle Mitarbeiter durch das Überprüfungsverfahren vollständig beurteilt werden. Wir machen uns Sorgen über die Einschüchterungsversuche und die Gewalt und appellieren an alle Gewerkschaftsmitglieder, die Rechte der anderen Mitarbeiter zu respektieren, die arbeiten möchten. Wir führen Gespräche mit AMCU, um ihre Bedenken auszuräumen. Der Angriff auf Mitarbeiter Sibanyes ist unannehmbar und wir untersuchen diese Vorfälle und werden strikte Maßnahmen gegen die Täter ergreifen. Wir appellieren an die Gewerkschaften, um zu gewährleisten, dass ihre Mitglieder Zurückhaltung üben, kommentierte Neal Froneman, CEO.



ENDE



Kontakt

James Wellsted

SVP Investor Relations

Sibanye Gold Limited

Tel.: +27 83 453 4014

james.wellsted(at)sibanyegold.co.za





In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info(at)resource-capital.ch

www.resource-capital.ch



Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Ltd



Sibanye Gold Limited

Reg. 2002/031431/06



Business Address:

Libanon Business Park

1 Hospital Street

(Off Cedar Ave)

Libanon, Westonaria, 1780



Postal Address:

Private Bag X5

Westonaria, 1780



Tel +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863





Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







Dies ist eine Pressemitteilung von

Sibanye Gold Limited

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Sibanye ist der größte eigenständige Goldproduzent Südafrikas und einer der 10 größten Goldproduzenten weltweit.





Datum: 04.10.2016 - 16:38

Sprache: Deutsch

News-ID 1408053

Anzahl Zeichen: 3369

Kontakt-Informationen:

Firma: Sibanye Gold Limited

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 23 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung