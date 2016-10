Inca One Gold Corp. schließt überzeichnete Privatplatzierung



VANCOUVER, British Columbia - 3. Oktober 2016 - INCA ONE GOLD CORP. (TSX-V:IO) (Inca One oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen die zweite und letzte Tranche seiner früher angekündigten (8. Juli 2016), nicht brokergeführte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) geschlossen hat. Das Unternehmen erzielte durch Ausgabe von 12,4 Mio. Einheiten (die Einheiten) einen Bruttoerlös von 3,1 Mio. CAD bei einem Zeichnungspreis von 0,25 CAD pro Einheit. Jede Einheit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie (eine Aktie) und einem ganzen übertragbaren Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (ein Warrant). Jeder Warrant kann innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum ausgeübt werden, um eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,40 CAD zu erwerben. Die Warrants weisen eine Vorfälligkeitsklausel auf, die zu einer Ausübung der Warrants führen wird, wenn bestimmte Aktienpreiskenngrößen erreicht werden. Zusammen mit dem Abschluss der ersten Tranche, bekannt gegeben am 26. August 2016), hat das Unternehmen durch die Emission von 25,4 Mio. Einheiten Bruttoerlöse von insgesamt 6,3 Mio. CAD erzielt, eine Überzeichnung von 2,3 Mio. CAD.



Insider des Unternehmens haben im Rahmen der Privatplatzierung 3,7 Mio. Einheiten gezeichnet. Die Emission der Einheiten an Insider im Rahmen der Privatplatzierung (die Insider-Beteiligung) wird als eine Transaktion durch eine nahestehende Partei betrachtet gemäß TSX Venture Exchange (die TSXV) Richtlinie 5.9 und Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101). Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf die Freistellung von der Vorschrift der Bewertung und Genehmigung der Minderheitsaktionäre in MI 61-101 in Section 5.5(a) und 5.7(1)(a) zu berufen.



Vermittlungsgebühren in Höhe von 8 % des Bruttoerlöses wurden für einen Teil der Privatplatzierung gezahlt. Das Unternehmen wird ebenfalls in Verbindung mit dieser Privatplatzierung Vermittler-Warrants an berechtigte Vermittler ausgeben, deren Anzahl 8 % der ausgegebenen Warrants entspricht. Der Nettoerlös der Privatplatzierung wird für den Erwerb von Erz, Bestandslieferungen und Materialien, für ausgewählte Schuldenrückzahlungen sowie als allgemeines Betriebskapital, wenn zutreffend, verwendet. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Privatplatzierung emittiert werden, werden gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum der Platzierung unterliegen.





Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme vorliegt.



Edward Kelly, Präsident und CEO von Inca One, äußerte sich dazu: Ich bin damit sehr zufrieden, diese überzeichnete Privatplatzierung zu schließen. Unsere Fähigkeit eine Finanzierung zur Rekapitalisierung unserer Erzeinkäufe zu sichern, ist entscheidend für die Weiterentwicklung der Betriebe auf Chala One SAC und für die nachhaltige Einnahmensteigerung. Zusammen mit der Umstrukturierung unserer Schulden und Aktien war der Abschluss dieser Finanzierung der letzte Schritt nach Monaten der Anstrengung von unserem Managementteam.



Inca One Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Erzaufbereitungsunternehmen mit einer Goldmühle in Peru, das seine Leistungen dem von der Regierung genehmigten Kleinbergbau zur Verfügung stellt. Als Teil der Konditionen des ursprünglichen Kaufabkommens für die Aufbereitungsanlage Chala, Peru, besitzt Inca One ein Abkommen zwischen der sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Tochtergesellschaft Chala One SAC und dem Verkäufer und anfänglichen Antragsteller auf die Genehmigung zum Betrieb unter dem Schirm der Formalisierung bis zum erfolgreichen Erhalt aller Umwelt- und Betriebsgenehmigungen. Peru, ein an Bodenschätzen sehr reiches Land, ist einer der größten Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkproduzenten der Welt, wobei beachtliche Produktionsbeiträge aus Kleinstabbauten stammen, die eine durch die Regierung genehmigte Aufbereitungsanlagen (wie den Mühlenbetrieb Chala des Unternehmens) zur Weiterverarbeitung ihrer Produktion benötigen.



