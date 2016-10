ZP16: Das HR-Powerhouse als Grundlage des Personalmarketings

Köln, Bremen. Wie Arbeitgeber ihr Personalmarketing optimieren können zeigen die Experten von Employer Branding now auf der Zukunft Personal am 19. Oktober 2016. Im Zentrum steht das HR-Powerhouse. Unter diesem Begriff fasst Nicolas Scheidtweiler verschiedene Instrumente zusammen, um nachhaltige Beziehungen zu Mitarbeitern und Bewerbern aufzubauen.

ZP16: Nicolas Scheidtweiler referiert über das HR-Powerhouse

(firmenpresse) - „Personalmarketing heißt nicht einfach drauflos senden. Arbeitgeber müssen ein Fundament entwickeln, in dem für die unterschiedlichen Bewerber- und Mitarbeitergruppen Inhalte, Kanäle, Tonalitäten, Prozesse festgelegt werden, um eine eindeutige Positionierung wiederzugeben. Erst so wird Personalmarketing erfolgreich“, erläutert Nicolas Scheidtweiler. Ziel sei es, durch einen verbindlichen Aufbau und konsequenter Kommunikation des Leitbildes, eine attraktive Arbeitgebermarke zu implementieren.



Scheidtweiler betont: „Personalmanager müssen im Zuge des Fachkräftemangels ihre Kompetenzen im Bereich Marketing und Unternehmenskommunikation ausbauen. Der Wettbewerb am Arbeitsmarkt entscheidet sich in erster Linie über die Fähigkeit zum Beziehungsaufbau.“



Ausgehend von den strategischen Grundlagen im HR-Powerhouse wird Nicolas Scheidtweiler in seinem Vortrag konkrete Maßnahmen für das Personalmarketing aufzeigen. Im Anschluss steht er für vertiefende Gespräche zur Verfügung.



Der Vortrag findet im Rahmen des HR-Roundtable

+ am 19. Oktober 2016 von 15:00 - 15:25 Uhr

+ in Halle 3.2, Stand A.01

statt.



Interessenten können sich unter kontakt(at)employer-branding-now.de bereits jetzt informieren.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.employer-branding-now.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Employer Branding now ist eine Marke der Consus Marketing GmbH. Die Bremer Kommunikations-Experten Nicolas Scheidtweiler und Michael Schütz entwickeln für mittelständische Unternehmen Strategiekonzepte zur Herausbildung einer Arbeitgebermarke. Dadurch begegnen diese der Herausforderung Fachkräftemangel an den Arbeitsmärkten. Ergänzt werden die kommunikativen Maßnahmen durch Partner aus dem Bereich der betrieblichen Sozialleistungen, des Personalmanagements und der betrieblichen Weiterbildung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Consus Marketing GmbH

Leseranfragen:

n/a

PresseKontakt / Agentur:

Nicolas Scheidtweiler

Consus Marketing GmbH

Schwachhauser Heerstraße 2a, 28203 Bremen

Mobil: 49 (0)151 27 50 63 85

presse(at)employer-branding-now.de

www.employer-branding-now.de

Datum: 04.10.2016 - 17:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1408069

Anzahl Zeichen: 1636

Kontakt-Informationen:

Firma: Consus Marketing GmbH

Stadt: Bremen



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.10.2016

Anmerkungen:



n/a

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.