Der Tagesspiegel: EVP-Fraktionschef Weber: EU muss im Syrien-Konflikt Druck auf Putin ausüben

(ots) - Berlin - Wegen des verstärkten Einsatzes der

russischen Luftwaffe in Syrien hat der Chef der konservativen

EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, ein deutliches Signal

des nächsten EU-Gipfels an die Adresse des russischen Staatschefs

Wladimir Putin gefordert. "Europa muss Präsident Putin klar machen,

dass seine Art der Politik keinen Raum haben darf", sagte der

CSU-Politiker dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). Weber forderte,

dass die EU beim nächsten Gipfel am 20. und 21. Oktober eine konkrete

Syrien-Initiative ergreifen müsse. "Hierzu gehört auch, dass Druck

auf die USA, aber vor allem auf Russlands Präsident Putin ausgeübt

wird", sagte er.



Der vollständige Artikel unter: http://www.tagesspiegel.de/politik

/eskalation-in-syrien-eu-politiker-weber-putins-politik-darf-keinen-r

aum-haben/14640246.html



Datum: 04.10.2016 - 17:10

