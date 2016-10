Bio Einweggeschirr für Außerhausgastronomie & Imbiss

Im breiten Sortiment der Pro DP Verpackungen finden sich neben herkömmlichen Einweg- und Serviceverpackungen auch zahlreiche moderne Bio Lösungen.

Bio Einweggeschirr bei Pro DP Verpackungen

(firmenpresse) - Praktisches Einweggeschirr und moderne To Go Verpackungen sind in der Außerhausgastronomie, dem Imbissbereich, aber auch in Foodtrucks, Kantinen oder im Eventcatering unverzichtbar geworden. Nicht zuletzt der reine Kostenfaktor, aber auch die unkomplizierte Handhabung in Gebrauch und Entsorgung spielen im Einsatz von Einweglösungen eine große Rolle.

Wo in der Vergangenheit der größte Wert auf den Wareneinsatz im reinen Geldwert gesetzt wurde, steigen mit einem wachsenden Umweltbewußtsein auch die ökologischen Anforderungen an eingesetzte Serviceverpackungen und Einwegprodukte. Der Markt rund um lebensmittelnahe Verpackungen ist dieser Entwicklung natürlich sehr zugetan, und so findet man im Sortiment von Fachhändlern und Verpackungsspezialisten wie der Pro DP Verpackungen aus Mitteldeutschland und dem integrierten Onlineshop Pack4Food24.de mittlerweile zahlreiche umweltfreundliche Verpackungslösungen für den nachhaltigen Einsatz im Gastronomiebedarf, Imbissbedarf, Street Food Bedarf, usw..

Im günstigsten Fall kann man Pappteller, Kuchenteller, Pappschalen oder Imbissschalen aus reiner Frischfaser (https://www.pack4food24.de/BIO-Einwegverpackungen/Frischfaser-Pappteller-Pappschalen) einsetzen, aber auch höherwertige Lösungen wie Menüteller und Terrinen aus Holzschliff oder Papierfasern, oder kompostierbare Bagasse Menüboxen (https://www.pack4food24.de/Bagasse-Menueboxen) als Alternative zu herkömmlichen Styroporboxen finden sich im Bio Sortiment des Fachhandels. Auch trendige und hochwertige High Endlösungen wie Einwegteller, Schälchen und Schüsseln (https://www.pack4food24.de/Palmblattgeschirr) aus Palmblättern können längst in Gastronomie, Außerhausversorgung und Catering eingesetzt werden, und unterstützen neben dem Image auch das Unterstreichen des eigenen Qualitätsanspruchs gegenüber seinen Kunden.





Pack4Food24.de ist der Onlinekatalog mit Bestellfunktion der Pro DP Verpackungen, dem Spezialisten für Einweglösungen in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

Pro DP Verpackungen

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

info(at)pro-dp-verpackungen.de

036602/289000

http://www.pro-dp-verpackungen.de/sortiment/moderne-bio-einwegverpackungen.html



Firma: Pack4Food24.de - moderne& praktische To Go Verpackungen und mehr...

Ansprechpartner: Dennis Bauer

Stadt: Ronneburg

Telefon: +49 (0) 36602 / 289 000





