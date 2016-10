Continental investiert in Flottenmanagement-Anbieter Zonar

Continental baut Servicegeschäft im Bereich Flottenmanagement weiter aus

Erweitertes Dienstleistungsportfolio und vergrößertes Spektrum

[b]Innovative Cloud-basierte SaaS-Telematikplattform für öffentliche und private Nutzfahrzeugflotten in Nordamerika[/b]

Continental verstärkt ihre laufenden Aktivitäten im Servicegeschäft im Bereich Flottenmanagement. Dazu erwirbt das führende Technologieunternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an Zonar, einem Anbieter intelligenter Flottenmanagement-Technologie mit Sitz in Seattle, USA. Dieses Unternehmen hat das Potenzial, weltweit die Weichen für das künftige intelligente Flottenmanagement zu stellen.

Der Kaufvertrag wurde am 23. September 2016 unterzeichnet und hat die erforderliche Stimmenzahl der Aktionäre erreicht. Erforderlich ist jedoch noch eine abschließende Genehmigung der US-amerikanischen Federal Trade Commission sowie des Justizministeriums der Vereinigten Staaten. Daimler Trucks North America LLC bekräftigt sein fortwährendes Engagement im Unternehmen und behält seine Minderheitsbeteiligung.

Zonar beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter und ist ein Anbieter von Technologielösungen für das Flottenmanagement von öffentlichen und privaten Nutzfahrzeugflotten in Nordamerika. Durch das Bündeln der komplementären Stärken von Continental und Zonar entsteht einer der wichtigsten Anbieter auf diesem Sektor, der künftig zusätzliche Lösungen für intelligentes Flottenmanagement entwickeln und bieten wird.

?Mit diesem Schritt erweitern wir unser Portfolio sowie unser Know-how im Bereich Mobility Services. Darüber hinaus stärken wir unser regionales Gleichgewicht, indem wir in einen Anbieter von Lösungen für das Flottenmanagement in den Vereinigten Staaten investieren. Damit verschaffen wir uns Zugang zu einer breiten Kundenbasis und bestehenden Verkaufskanälen?, erläutert Helmut Matschi, Leiter der Division Interior und Vorstandsmitglied von Continental, diesen Investitionsschritt.



?Wir sind gespannt auf ein neues Kapitel in der Geschichte von Zonar. Wir werden hierbei von einer angesehenen Weltmarke unterstützt. Das Continental-Team versteht, dass wir unsere Märkte als flexibles, innovatives und kundenorientiertes Unternehmen bedienen müssen, wie wir es seit 15 Jahren tun?, so Ian McKerlich, Präsident von Zonar. ?Kunden erhalten dieselbe produktive Zusammenarbeit und Innovation, die sie von Zonar gewohnt sind, sowie zusätzliche technologische Ressourcen, Kompetenzen und Lösungen von Continental.?

Zonar wurde im Jahr 2001 gegründet und hat mit einer patentierten und erstklassigen Betriebstechnologie den Weg für die intelligente Flottentelematik in allen relevanten Märkten für Nutzfahrzeugtransporte gebahnt. Dazu gehören Nutzfahrzeug-Flotten sowie Flotten für den Berufskraftverkehr und die Personenbeförderung. Das gesamte Lösungsangebot fördert die Sicherheit im Straßenverkehr, die Betriebseffizienz und einen verringerten Kraftstoffverbrauch. Eingebunden sind in diese Lösungen sowohl die Fahrer als auch die Abläufe der Abfertigung und Verwaltung. Zu den nennenswerten Patenten zählen das einzigartige ?Electronic Verified Inspection Reporting?-System, das heute auf dem Markt vielfach eingesetzt wird und die vorschriftsmäßige Durchführung der Inspektionen vor und nach den Fahrten sicherstellt.

Die Tablet-Technologie des Unternehmens verfügt über eine AOBRD-Hersteller-bescheinigung und ist ELD-fähig. Zonar ist darüber hinaus der exklusive EAR-Partner der Virtual-Technician-Lösung von Daimler Trucks North America, die in mehr als 200.000 Lastkraftwagen von Daimler installiert ist.

?Durch die Integration der neuen intelligenten Technologielösungen können wir unsere bestehenden Dienstleistungen im Bereich Flottenmanagement weiter verbessern. Darüber hinaus können wir im Hinblick auf Ferndiagnosen für Nutzfahrzeuge unsere bestehenden Continental-Diagnosefähigkeiten durch neue Backend-Services ausbauen?, so Dr. Michael Ruf, Leiter des Geschäftsbereichs Commercial Vehicle & Aftermarket bei Continental, wo die Akquisition integriert wird.

"Durch die Investition von Continental in Zonar ergeben sich großartige Möglichkeiten, die besten Hard- und Software-Lösungen auf den amerikanischen LKW-Markt zu bringen. Daimler Trucks wird seine Partnerschaft mit Zonar in Nordamerika fortsetzen. Wir werden somit auf unserem gemeinsamen Erfolg der vergangenen fünf Jahre aufsetzen, und Zonar wird ein integraler Baustein unserer Vernetzungs-Angebote in Nordamerika bleiben," sagte Martin Daum, President and CEO, Daimler Trucks Nordamerika.

Mit Abschluss der Transaktion, wird Continental ihr bereits bestehendes Produkt-, Lösungs- und Dienstleistungsportfolio im Bereich Mobility Services für das Management von Nutzfahrzeugflotten und Handelsaktivitäten erweitern.

Über Zonar

Zonar wurde 2001 gegründet und hat den Weg für die intelligente Flottenmanagement-Technologie gebahnt. Zonar bietet innovative Technologie, die den Flottenbetrieb im Berufskraftverkehr, beim Schülertransport und in der Nutzfahrzeugindustrie verändert hat. Mit einem einzigartigen Schwerpunkt auf diesen Bereich bietet das Unternehmen ein komplettes Lösungsangebot und spezialisierte Plattformen für unsere Kunden in mehreren Märkten. Mithilfe unserer patentierten, erstklassigen Technologie bleiben Flottenbesitzer und -manager mit ihren Flotten und Fahrer mit ihren Dispatchern in Verbindung. Zonar, dessen Hauptsitz sich in Seattle befindet, unterhält zudem ein Technologieentwicklungszentrum im Zentrum von Seattle, ein Regionalbüro in Cincinnati und ein Vertriebszentrum außerhalb von Atlanta. Mehr Informationen über Zonar Systems finden Sie unter: www.zonarsystems.com



Continental entwickelt intelligente Technologien für den Transport von Menschen und Gütern. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2015 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von rund 39,2 Milliarden Euro Continental beschäftigt derzeit rund 215.000 Mitarbeiter in 55 Ländern.

In der Division Interior dreht sich alles um das Informationsmanagement im und um das Fahrzeug. Zum Produktportfolio für verschiedene Fahrzeugtypen gehören: Kombi-Instrumente, Multifunktionsdisplays und Head-up-Displays, Steuergeräte, Zugangs- und Reifenkontrollsysteme, Radios, Infotainment-Systeme, Eingabegeräte, Bedienfelder, Klimaanlagen, Software, Cockpits sowie Telematiklösungen und -dienste und intelligente Transportsysteme. In der Division Interior sind derzeit weltweit über 40.000 Mitarbeiter beschäftigt. 2015 erzielte sie einen Umsatz von ca. 8,2 Mrd. Euro.

Innerhalb der Division Interior sind die Nutzfahrzeug- und Handelsaktivitäten in der Business Unit Commercial Vehicles & Aftermarket zusammengefasst, um die spezifischen Anforderungen dieser Marktsegmente zu berücksichtigen. Ein globales Netz an Vertriebs- und Servicegesellschaften sorgt für die Nähe zum Kunden vor Ort. Mit den Produktmarken Continental, VDO, ATE, Galfer und Barum bietet das Geschäftsfeld webbasierte Managed Services, Flottenmanagement- und Tachograf-Lösungen, elektronische Produkte, Systeme und Dienstleistungen für Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge, ein umfangreiches Produktspektrum für Fachwerkstätten sowie Ersatz- und Verschleißteile für den freien Kfz-Teilehandel, markenunabhängige Werkstätten und die Versorgung nach Serienauslauf beim Automobilhersteller.





