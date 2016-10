Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz am 11. Oktober 2016: Studierendenstress - Studie zu den Belastungen im Hochschulalltag

(ots) - Zum Stress von Familien und Arbeitnehmern gibt es

bereits zahlreiche Erhebungen. Doch wie steht es um die rund 2,7

Millionen Studierenden in Deutschland? Welchen Stress erleben

Hochschüler heutzutage, wie gehen sie damit um und welche

Unterstützung nehmen sie gegebenenfalls wahr. Diesen Fragen sind die

Universitäten Potsdam und Hohenheim im Auftrag des

AOK-Bundesverbandes gemeinsam auf den Grund gegangen und haben dazu

bundesweit Studierende online zu ihrer Belastungssituation befragt.



Herausgekommen ist mit über 18.000 Teilnehmern eine der bisher

größten Befragungen zum Stress von Studierenden. Sie zeigt nicht nur

die unterschiedlichen Formen von Stress und deren Ursachen auf,

sondern liefert neben geschlechterspezifischen Unterschieden auch

spannende Vergleiche zwischen den Studienfächern, den Hochschul- und

den Abschlussarten.



Wir möchten Ihnen die Ergebnisse vorstellen auf der



gemeinsamen Pressekonferenz "Studierendenstress"

Dienstag, 11. Oktober 2016, 11 Uhr

Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz,

Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin.



Ihre Gesprächspartner sind



Martin Litsch

Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes



Prof. Dr. Uta Herbst

Lehrstuhl für Marketing an der Universität Potsdam und

Studienleiterin



Dipl. Psych. Hans-Werner Rückert

Leiter Zentrale Studienberatung, Freie Universität Berlin



