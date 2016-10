19. Unternehmerforum - Vorsprung Zukunft

(PresseBox) - Am Samstag, 8. Oktober, erlebt das Unternehmerforum des Fachverbandes seine 19. Auflage. Die Teilnehmer erwarten Vorträge zu einem breit gefächerten Themenmix aktueller Themen insbesondere rund um Digitalisierung und Sicherheit.

In fünf zeitlich parallel laufenden Foren werden die unterschiedlichsten Themen angeboten, wobei sich die Technikbereiche an den Schwerpunkten Elektrotechnik, Informationstechnik und Elektromaschinenbau beziehungsweise Erneuerbaren Energien / Energieeffizienz orientieren. In einem weiteren Forum werden Themen aufgegriffen, die betriebswirtschaftliche Aspekte behandeln.

Im Forum Elektrotechnik befasst sich beispielsweise ein Vortrag mit Gebäude- und Anlagenmanagementsystemen, wobei es auch um Nachrüstung im Bestand und Einsparpotenziale gehen wird. Im Forum der Informationstechniker wird etwa die Datensicherheit im Smart Home behandelt. ?Auch wenn in letzter Zeit immer wieder die Sicherheitsrisiken von Smart Home Anwendungen thematisiert werden, sollten diese nicht gegen den Sicherheitsgewinn durch Überwachungssysteme und AAL-Assistenzsysteme im Smart Home ausgespielt werden. Bei Heim- oder Gebäudeautomationssystemen gibt es etablierte Sicherheitsfunktionen, mit denen sich das Risiko erheblich minimieren lässt?, so der Präsident des Fachverbands Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg, Thomas Bürkle.

Bei den Elektromaschinenbauern geht es unter anderem um hocheffiziente Pumpenantriebe. Im Forum zu Erneuerbaren Energien / Energieeffizienz werden unter anderem auch effiziente Klimasysteme, Kombinationsmöglichkeiten von PV-Anlagen mit Batteriespeichern, Wärmepumpen und Ladesäulen für Elektromobile behandelt. Und im betriebswirtschaftlich geprägten Forum geht es um die Betriebsübergabe, Stressbewältigung im Alltagstrubel und Stolpersteine im Arbeitsrecht.

Teilnehmen können Unternehmerinnen und Unternehmer sowie leitende Mitarbeiter aus handwerklichen Fachbetrieben der Bereiche Elektrotechnik, Informationstechnik und Elektromaschinenbau. Auch Gäste aus Nicht-Innungsbetrieben sind herzlich eingeladen. Damit auch junge Unternehmer mit Kindern sich ungestört ihrer Weiterbildung widmen können, wird während der Veranstaltung eine kostenfreie und professionelle Kinderbetreuung für Kinder bis 12 Jahre angeboten.



Weitere Infos und Anmeldemöglichkeit:

http://www.fv-eit-bw.de/aktuelles/unternehmerforum/19-unternehmerforum.html



Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg ist die Dachorganisation der 37 Elektro- bzw. Informationstechniker-Innungen im Land und vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die Interessen von rund 7.500 Handwerksunternehmen der Elektrotechnik, der Informationstechnik und des Elektromaschinenbaus. Die knapp 60.000 Beschäftigten der Branche erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von rund 7,5 Milliarden Euro. Über 4.300 junge Menschen werden derzeit in einem der sieben attraktiven Ausbildungsberufe zum Facharbeiter ausgebildet.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Fachverband Elektro- und Informationstechnik Baden-Württemberg ist die Dachorganisation der 37 Elektro- bzw. Informationstechniker-Innungen im Land und vertritt als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die Interessen von rund 7.500 Handwerksunternehmen der Elektrotechnik, der Informationstechnik und des Elektromaschinenbaus. Die knapp 60.000 Beschäftigten der Branche erwirtschaften einen jährlichen Umsatz von rund 7,5 Milliarden Euro. Über 4.300 junge Menschen werden derzeit in einem der sieben attraktiven Ausbildungsberufe zum Facharbeiter ausgebildet.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Fachverband Elektro- und Informationstechnik

Datum: 04.10.2016 - 17:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1408088

Anzahl Zeichen: 3179

Kontakt-Informationen:

Firma: Fachverband Elektro- und Informationstechnik

Stadt: Stuttgart





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung