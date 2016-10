Versicherungsgesellschaften, Hersteller, Dienstleister und Software-Unternehmen kommen bei ?CONNECTIONS(TM) Europe: Smart Home, IoT and the Connected Consumer" zusammen

Parks Associates gibt die Vortragenden und Redner der 11. jährlichen Veranstaltung bekannt

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) DALLAS, TEXAS, USA -- (Marketwired) -- 10/04/16 -- Das IoT-Marktforschungsunternehmen Parks Associates gab heute die Namensliste der Vortragenden und Redner seiner 11. Jahresveranstaltung von CONNECTIONS(TM) Europe: Smart Home, IoT, and the Connected Consumer, bekannt, die am 2. bis 3. November in Amsterdam stattfinden wird. Dort werden Führungskräfte Strategien besprechen, um das Potenzial für Smart-Home-Lösungen in Europa zu verwirklichen einem Bereich, in dem Europa hinter den USA hinterherhinkt. Allianz, Amazon, Nest Labs, Panasonic und SmartThings werden die Hauptvorträge halten, die sich auf neue Technologien, Partnerschaften und Anwendungsfälle für das intelligente Heim (Smart Home) in Europa konzentrieren werden.



?Dem europäischen Smart-Home-Markt fehlt die Grundlage, die der Smart-Home-Markt in den USA hat eine Basis von professionellen Sicherheitsabonnenten. Daher müssen Unternehmen kreativere Strategien entwickeln und einzigartige Partnerschaften eingehen, die ihnen zum weiteren Wachstum verhelfen", sagte Stuart Sikes, President von Parks Associates. ?Die Partnerschaft zwischen dem Versicherungsunternehmen Allianz und dem globalen Hersteller Panasonic ist das Paradebeispiel einer Einstiegslösung für das Smart Home unter der Bezeichnung Smart Home + Allianz Assist. Sie stellt einen stark sicherheitsbezogenen Anwendungsfall dar und fördert künftige Zusatzverkäufe. Führungskräfte werden bei der CONNECTIONS(TM) Europe über die Herausforderungen des europäischen Smart-Home-Marktes und über Innovationen sprechen, die ihnen helfen werden, das Wachstum voranzutreiben."



?Die Einführung von Sprachbedienungssystemen durch Lösungen wie z. B. Alexa von Amazon hat neue Möglichkeiten eröffnet, wie Verbraucher mit Smart-Home-Produkten und -Dienstleistungen interagieren können", sagte Tom Kerber, Director, IoT Strategy, Parks Associates. ?Infolgedessen erleben wir, wie Großunternehmen eilig Amazon, Sonos und andere ähnliche Lösungen integrieren, die neue Wege aufzeigen, um Verbraucher dem intelligenten Heim näher zu bringen. Die Redner bei CONNECTIONS(TM) Europe werden die Rolle dieser Partnerschaften in dem sich erweiternden europäischen Smart-Home-Markt analysieren."





CONNECTIONS? Europe wird über 200 Branchenakteure in einer intimen Networking-Umgebung mit mehreren Sitzungen zu den Auswirkungen von IoT, Cloud-Services und des intelligenten Heims auf den Verbraucher willkommen heißen.



Vortragende bei der Veranstaltung:



HAUPTREDNER



* David Bailey, Vice President, Marketing Communications, SmartThings



* Dr. Christoph Döbrich, Innovation Manager, Allianz Worldwide Partners



* François Girodolle, Head of Product Partnerships, Nest Europe, Nest Labs



* David Isbitski, Chief Evangelist, Alexa and Echo, Amazon



* David Tuerk, General Manager, Smart Home & Telecom Europe, Panasonic



WEITERE REDNER



* Johan Ambuhm, Vice President Business Development & Digital Solutions, Inwido AB



* Jérôme Arnaud, CEO, DORO AB



* Avi Barel, Director Business Development, ULE Alliance



* Lewis Brown, Präsident, MiOS



* Seb Chakraborty, Director of Technology, Connected Homes, British Gas Connected Homes



* Charles Dawes, Senior Director, International Marketing, TiVo



* Marco Dorjee, General Manager International Sales & Business Development, Centralite Systems Inc.



* Ronald Egas, CEO, Werkspot.nl



* Kevin Garton, CMO, Zonoff



* Reed Grothe, SVP Global Business Development, Alarm.com



* Ashley Hathaway, Senior Developer Evangelist, IBM Watson



* Pierre Hunter, VP Sales Europe, Verimatrix



* Jesper Jensen, CEO und Mitbegründer, Home.ai



* Cees Links, General Manager Low Power Wireless, Qorvo



* Joe Liu, CEO, MivaTek / Home8



* Kevin Meagher, SVP Business Development, ROC-Connect



* Mario Moura, Vice President und General Manager, Honeywell



* Renee Niemi, Head of Smart Home Business, Logitech



* Gordon Padkin, Thread Group Evangelist, Thread Group



* Aditya Pendyala, Mitbegründer und Head of Growth, mnubo



* Tobin Richardson, President und CEO, Zigbee Alliance



* Greg Roberts, Vice President, Marketing, Icontrol Networks



* Thomas Rockmann, Vice President Connected Home, Deutsche Telekom AG



* DArcy Rossiter, Head of Insight, Centrica Connected Home



* Omer Sagi, Director Business Development Smart Door Locks EMEA, Assa Abloy



* Curt Schacker, Senior Vice President, Connected Products, EVRYTHNG



* Daniel Schellhoss, Founder, ProSyst, Bosch



* Christopher Schouten, Senior Director Product Marketing, Kudelski Security



* Allen Scott, Director Secure Home Gateway & IoT, Intel Security



* Tim Smokoff, Group Vice President, Health & Wellness, Nortek Security & Control



* Philip Steele, Gründer und CEO, nCube



* Patrick Strauss, Supply Chain Visibility & Internet of Things Subject Matter Expert, IBM UK



* Andrew Thomas, Mitbegründer & CRO, SkyBell



* Lukas Tobis, Head of Sales, Fibaro Group



* Itai Tomer, Head of Cloud DVR, Ericsson



* Wendy Toth, Vice President of Marketing, Ayla Networks



* Antti Vihavainen, Partner, Business Development, Cozify



* Ricco Winther, Director of Sales, Sigma Designs



* Martin Woolley, Technical Program Manager, Bluetooth SIG



* Rafi Zauer, Head of Marketing, Essence



Sponsoren der Konferenz sind unter anderem ASSA ABLOY, Ayla Networks, Bluetooth SIG, Essence, EVRYTHNG, Home8, Icontrol Networks, mnubo, ROC-Connect, Z-Wave und ZigBee Alliance.



Einige der Unterstützer der Konferenz sind die Antenna Group, Appliance Design Magazine, B2 Group, BayPay Forum, Best Web Design Agencies, bestseos.com, CableFax, Cities Today, Conference Guru, Council, CrowdReviews, FierceCable, FierceMobileIT, FierceOnlineVideo, FierceTelecom, FierceWireless, FTTH Council, HomeGrid Forum, HomePlug Alliance, HomeToys, IPSO Alliance, IT Today, Mind Commerce, oneM2M, Open Connectivity Foundation, Payment & Cards Network, PharmaVOICE, Salutem, SmartGrid Spain, Smart Insights, Telecompaper, Thread Group, topSEOS.com und das Visibility Magazine.



Weitere Informationen zur CONNECTIONS(TM) Europe erhalten Sie auf http://www.connectionseurope.com oder indem Sie uns unter sales(at)parksassociates.com bzw. 972-490-1113 kontaktieren. Wenn Sie ein Treffen mit einem Analysten vereinbaren oder spezifische Forschungsdaten anfordern möchten, wenden Sie sich an Holly Sprague unter hsprague(at)gmail.com, 720-987-6614.



Über CONNECTIONS(TM) Europe Das von Parks Associates organisierte 11. Jahrestreffen CONNECTIONS(TM) Europe ist eine zweitägige Konferenz, die sich mit den Auswirkungen von IoT auf den Verbraucher beschäftigt. Bei der Veranstaltung werden innovative Geschäftsstrategien, neue branchenübergreifende Partnerschaften und Fortschritte bei Lösungsfindungen für das IoT (Internet der Dinge) erkundet, die zu einer größeren Einbindung der Verbraucher und zu mehr Geschäftsmöglichkeiten für das intelligente Heim, Cloud-Dienste und Lösungen für die vernetzte Unterhaltung führen. Alle Sitzungen werden von Branchenanalysten von Parks Associates moderiert und bieten Diskussionen, Informationen und Gelegenheiten zum Netzwerken mit Führungskräften aus allen Ökosystemen des IoT. CONNECTIONS(TM) Europe wird vom 2. bis 3. November 2016 im NH Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam stattfinden. http://www.connectionseurope.com



Holly Sprague

Parks Associates

720-987-6614

hsprague(at)gmail.com



=== Versicherungsgesellschaften, Hersteller, Dienstleister und Software-Unternehmen kommen bei ?CONNECTIONS(TM) Europe: Smart Home, IoT and the Connected Consumer" zusammen (Bild) ===



Kommentare zur Pressemitteilung