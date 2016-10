neues deutschland: Kerrys Scheitern - zum Syrien-Krieg

(ots) - Die Geduld mit den Russen ist jetzt am Ende, ließ

US-Außenminister Kerry mitteilen und schmiss mit großer Geste hin.

Keine Syrien-Gespräche mehr mit seinem russischen Kollegen Lawrow.

Wer daran glauben möchte, dass dies allein wegen der

russisch-syrischen Bombardierung von Zivileinrichtungen in Aleppo

geschehen sei, mag dies tun, wird der Wahrheit allerdings nicht näher

kommen und will es wohl auch nicht. Wer in Syrien den Angriff auf

nicht gekennzeichnete Hospitäler beklagt, bei solchen Geschehnissen

in Gaza aber nur mit den Schultern zuckte wie auch die deutsche

Kanzlerin, hat seine Glaubwürdigkeit in derlei Fragen selbst aufs

Spiel gesetzt. Es ist auch diese Variante westlicher

Realitätsverweigerung, die den syrischen Krieg zu dem Monster werden

ließ, das er heute ist.



Was immer die Amerikaner von ihren Gesprächen mit den Russen

erwartet haben mögen, es ist aktuell ihr Vorgehen im syrischen

Konflikt, das gescheitert ist, nicht das russische. Die Gründe

Moskaus, warum es Syriens Präsidenten Assad unterstützt, muss nicht

jeder andere Staat teilen, aber sie sind völkerrechtlich mindestens

ebenso legitim wie die der westlichen Staaten gemeinsam mit

fragwürdigen Verbündeten vom Schlage Saudi-Arabiens.



Kerry hatte versprochen, dass sich die »gemäßigten« Rebellen von

den Dschihadisten lossagen. Man kann sich wundern, warum er dies tat,

denn beide Gruppen hatten und haben das wohl nie ernsthaft vor. Nicht

wundern muss man sich, dass ein Politiker sein Scheitern nicht

unumwunden eingesteht und lieber auf andere zeigt.







