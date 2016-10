Urlaubsglück inmitten der Natur! "Baum hoch" ist die Devise Ab nächsten Juli kann man im sonnenresort Etterhaus im Harz in Baumhäusern übernachten

(firmenpresse) - Goslar, Oktober 2016 - Stylish und modern sehen sie aus und sie stehen mitten im Harzer Wald. Gemeint sind "Elvis" und "Oktagon", die beiden 28 qm großen Baumhaustypen, die zurzeit im schönen Bad Harzburg entstehen und ab Juli 2017 Urlaubsglück inmitten der Natur garantieren. Die 16 Baumhäuser gehören zum neuen sonnenresort Ettershaus, ein Projekt der sonnenhotels und Resorts, die ihren Hauptsitz in Goslar haben.

Am Rande des Nationalparks Harz, in unmittelbarer Nähe des bekannten Harzer Baumwipfelpfades, der Burgberg-Seilbahn und der Sole-Therme, wird das Ensemble aus historischer Villa und modernem Neubau, komplettiert durch zwei Gastronomien mit unterschiedlichen Konzepten, die Harzer Hotellandschaft revolutionieren. Das sonnenresort Ettershaus wird ein Highlight in der Region und Karina-Anna Dörschel, Geschäftsführerin der sonnenhotels und Resorts ist sich sicher, mit dem neuen Resort neue Zielgruppen, vor allem auch jüngere Gäste zu begeistern.



Die 16 extravaganten Baumhäuser, die in unterschiedlicher Aufteilung und Optik angeboten werden (Elvis und Oktagon), bieten modernen Komfort. Man muss auf nichts verzichten und kann vom kuscheligen Bett aus, die Tiere im Wald beobachten. Gefrühstückt wird im Restaurant oder man bucht sich sein Frühstückspaket, das morgens vom Hotelteam gebracht wird. Nicht nur Familien und jüngere Gäste werden es genießen, mitten im Wald, hoch oben in den Baumkronen, Urlaub zu machen; mit den Vögeln als direkte Nachbarn.



Der Harz. Erlebnisreich und individuell mit viel Natur.

Nach dem Frühstück wird die Umgebung erkundet. Zuallererst der Baumwipfelpfad, an den die Baumhäuser direkt angrenzen. Dieser Pfad ist der erste in Niedersachsen und wurde 2015 eröffnet. Die ca. 900 Meter lange Anlage führt durch die Kronen eines Mischwaldes, der in unmittelbarer Nähe zum Nationalpark Harz liegt. Hier kann man sagenhafte Ausblicke genießen. Dieser Pfad ist übrigens auch für gehbehinderte Menschen und für Familien mit kleinen Kindern mühelos begehbar.





Ob Wandern, Rad fahren, Golf spielen, Wellness und Gesundheitsprävention, Kultur erleben, shoppen oder in Ruhe die Natur genießen - die abwechslungsreiche Mittelgebirgslandschaft des Harzes mit der hervorragenden Infrastruktur bietet einer großen Gästegruppe den perfekten Urlaub mit allem, was dazu gehört. Ganz nach Gusto kann hier jeder seiner Lieblingsbeschäftigung und seinem Hobby nachgehen. Ideal: Der Harz ist zu allen Jahreszeiten attraktiv - im Winter auch zum Ski fahren und zum Langlauf.



sonnenresort Ettershaus

Wer gern in der historischen Villa übernachten oder ein Familienappartement buchen möchte, hat die Auswahl. Das sonnenresort Ettershaus bietet all das und noch viel mehr!

Das sonnenresort Ettershaus wird über 51 Zimmer, Appartements und Suiten in unterschiedlichen Kategorien verfügen und sich als Kombination aus Urlaubs-und Wellnesshotel mit hochwertiger Ausstattung präsentieren. Zwei große Suiten (90 qm) werden zu SPA-Suiten ausgestattet. Hier können sich die Gäste auf eine freistehende Whirlwanne und eine kleine Sauna freuen.

In kulinarischer Richtung darf man gespannt sein auf ein à la carte Restaurant im Hotelgebäude und auf eine Erlebnisgastronomie mit leckeren, preislich attraktiven Speisen. Eine Hotel-Bar gibt es natürlich auch.



Die großzügige Wellnesslandschaft des Resorts bietet eine Wasserlandschaft, einen Saunabereich, Ruheräume sowie Beauty- und weitere Anwendungsangebote. Also, ideal, um sich zu erholen und nach einem erlebnisreichen Tag genüsslich zu entspannen.

Der Wellnessbereich sowie der zum Hotel gehörige "Sonnenwolfi Kinderklub" bieten kleinen und großen Gästen absolut witterungsunabhängige Freizeitangebote. Gerade die sehr großzügigen Appartements und vor allem die Baumhäuser ermöglichen eine entspannte familiengerechte Unterkunft. Neben Aktivitäten für die ganze Familie, wie geführte Erlebniswanderungen, Theater - Aufführungen, Pflanzaktionen, etc. ist das Angebot der Kinderbetreuung auch für die Familien ideal, die im Urlaub auch mal getrennte Ziele verfolgen. So werden die Kinder liebevoll betreut und die Erwachsenen können in dieser Zeit Wellnessanwendungen genießen oder Ausflüge unternehmen.



Die Baumhäuser sind ab 220,- Euro pro Nacht zu haben und bereits jetzt buchbar: Tel. 0800 / 7744555. Weitere Informationen zum Resort und zu den anderen Zimmerpreisen bekommt man ebenfalls unter der Tel. 0800 / 7744555.



Weitere Informationen: www.sonnenhotels.de sowie kostenfrei aus dem deutschen Festnetz unter 0800 / 7744555. Oder per Mail unter zentralreservierung(at)sonnenhotels.de





Die sonnenhotels und Resorts sind in den schönsten Regionen Deutschlands und Österreichs zu finden.

Alle sonnenhotels sind familiengeführte Betriebe, die ihre Gäste mit Herzlichkeit empfangen und für unvergleichliche Urlaubstage sorgen. Hier fühlen sich Familien, aber auch etwas "ältere" Gäste wohl. Jedes Haus bietet von allem etwas: Erholung und Entspannung, die unterschiedlichsten Sportarten, um aktiv sein,

Angebote für größere und kleinere Kinder und Genießermomente für den Gaumen in den Restaurants der Sonnenhotels.

Weitere Informationen unter: www.sonnenhotels.de.

