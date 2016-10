Unser Tipp für Eigentümer im Oktober

Verhandlungen mit Interessenten richtig führen

(firmenpresse) - Mit Verhandlungsgeschick wird man nicht geboren! Menschenkenntnis und sprachliche Gewandtheit verbinden sich dabei mit fachlicher Souveränität und Besonnenheit. Die Schwierigkeit für Eigentümer liegt häufig in der emotionalen Verbundenheit mit der Immobilie. Hinzu kommen oft falsche Preisvorstellungen und das Verharren auf einer undurchsetzbaren Position. Drei K.O.-Kriterien!



Deshalb gilt: Weniger feilschen, besser verkaufen! Vertreten Sie Ihre Position durchsetzungsstark, ohne sich in Details zu verlieren. Lassen Sie auch mal einen Kompromiss zu. So signalisieren Sie dem Kaufinteressenten Gesprächsbereitschaft. Es lohnt, sich wichtige Aspekte vor einer Verhandlung zu notieren, Pro und Contra abzuwägen und die eigene Position klar herauszuarbeiten. Sonst provozieren Sie am Ende eine langatmige und unergiebige Diskussion. Denn nur wer weiß, was er sagen will, kann glasklar kommunizieren!





