Giftige Auseinandersetzung

In „Das Judas Prinzip“ führen zwei Frauen einen gnadenlosen Kampf

(firmenpresse) - Giftmord. Intrigen. Gier. Das sind die Zutaten zu Rüdiger H.H. Schneiders Kriminalroman „Das Judas Prinzip“, der jetzt im Verlag Kern erschienen ist. Der Autor aus dem westfälischen Löhne verkneift sich allerdings exzessive Gewalt und Brutalität. Stattdessen dürfen die Leserinnen und Leser den komplizierten Fall mit kriminalistischem Spürsinn lösen. Und in mancher Erkenntnis sind sie dabei den Ermittlern eine Nasenlänge voraus.



Gesa Ewert wird verdächtigt, ihren Ehemann Bruno mit einem vergifteten Schmerzmittel getötet zu haben. Nur wenige Tage später stirbt die Leiterin der örtlichen Bankfiliale ebenfalls durch ein mit Zyankali vergiftetes Medikament. Die Ermittler schließen deshalb eine allgemeine Produktvergiftung nicht aus, was zu großer Unruhe in der Bevölkerung führt.

Gesa Ewert wird von ihrer Tochter der beiden Verbrechen beschuldigt und in einem Indizienpro-zess angeklagt. Vor Gericht kommt es zu einer dramatischen Auseinandersetzung zwischen beiden Frauen – mit ungeahnten Folgen.



Der ausgefeilte Kriminalroman ist ein Leckerbissen für Spürnasen und Kombinierer.





R.H.H. Schneider

Das Judas-Prinzip

Kriminalroman



© Verlag Kern

© Inhaltliche Rechte beim Autor

1. Auflage, Oktober 2016

ISBN 978-3-95716-216-8

ISBN E-Book 978-3-95716-232-8

Softcover, 300 Seiten



Buch 15,90 €, E-Book 8,99 €







Der Verlag Kern GmbH, Ilmenau, veröffentlicht Bücher aller Genres: Romane, Erzählungen, Krimis, Thriller, Science Fiction und Fantasy, Biografien, Ratgeber, Sachbücher, Kinderbücher, Reiseliteratur, Lyrik und Geschenkbücher.

Der Verlag Kern wurde 2006 von Evelyne Kern in Bayreuth gegründet. Seit Anfang 2015 arbeitet er unter der Leitung von Ines Rein-Brandenburg in Ilmenau.



