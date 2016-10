Informativ: Gold-News-247.de - das Portal zum Thema Gold / Edelmetalle mit News, Infos, Forum, Fotos & Videos!

(firmenpresse) - Als Gold (abgeleitet von indogermanisch ghel: glänzend, gelb) wird ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Au (von lateinisch aurum) und der Ordnungszahl 79 bezeichnet.



Gold ist ein Übergangsmetall und steht im Periodensystem in der 1. Nebengruppe (Gruppe 11), die des halbauch als Kupfergruppe bezeichnet wird. Diese Gruppe enthält die drei Münzmetalle: Kupfer sowie die Edelmetalle Silber und Gold.



Schon seit Jahrtausenden wird Gold für rituelle Gegenstände und Schmuck verwendet sowie seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. in Form von Goldmünzen als Zahlungsmittel genutzt. Es wird auch als Lebensmittelzusatzstoff mit der E-Nummer E175 verwendet.



Die Gier nach Gold wurde mit der Vormachtstellung der europäischen Seemächte Spanien, Portugal, England und Italien zu einem maßgeblichen Grund für Kriege und Eroberungszüge der Neuzeit.



Immer wieder lockten Goldfunde große Scharen von Abenteurern an.



Auch aktuell führt der schwankende Goldpreis immer noch zu bedeutenden sozialen Veränderungen: So führte der fallende Goldpreis in Südafrika zu einer starken Verarmung des von der Goldförderung lebenden Bevölkerungsteils.



So ist im brasilianischen Amazonasgebiet der Goldabbau oft mit schwerwiegenden sozialen und ökologischen Folgen verbunden.



Anders als die meisten anderen Metalle kommt das Gold meist gediegen vor und muss nicht durch chemische Reduktion aus Erzen gewonnen werden, wie beispielsweise Eisen. Es wird nur mechanisch aus dem umgebenden Gestein gelöst.



Da Gold chemisch wenig reaktiv und somit nur schwierig in lösliche Verbindungen überführt werden kann, werden spezielle Verfahren zur Goldgewinnung angewendet.





Der Begriff Gold, der für wertvoll und kostbar steht, wird auch zur Bezeichnung anderer wertvoller Sachen verwendet. Meist wird ein Adjektiv davor gesetzt, wie zum Beispiel "Schwarzes Gold" für Öl.



Solche Wörter und Redewendungen, in denen Gold vorkommt, sind zudem in ihrer Bedeutung meist positiv oder euphemistisch besetzt.



