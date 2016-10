WAZ: Nicht nach Himmelsrichtung

- Kommentar von Michael Kohlstadt zu Verbandsabgaben

(ots) - Wie immer, wenn das Geld knapp wird in unseren

Städten, erklingt eine altbekannte Melodie. Wer die Musik bestellt,

der soll sie auch bezahlen, lautet die Zeile, die jeder kommunale

Finanzchef rauf und runter flöten kann.



Gemünzt ist das im Allgemeinen auf Berlin. Denn viele

Bundesgesetze müssen auf kommunaler Ebene umgesetzt und ihre Folgen

oft dort bezahlt werden. Auch im Falle der drastisch steigenden

Abgaben, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe jetzt seinen

Städten abverlangt, ist das so. Beispiel: Das neue

Bundesteilhabegesetz sichert den vom Verband versorgten Behinderten

ein deutlich höheres Schonvermögen zu. Die Folge: Mehr Betroffene

kommen in den Genuss von Zuwendungen. Es darf nicht sein, dass sich

Verband und Kommunen jetzt über die Verteilung der Kosten streiten,

weil die vom Bund gestrickte Finanzdecke zu kurz ist.



Ein Unding ist freilich auch, dass im Rheinland und in Westfalen

mit zweierlei Maß gemessen wird. NRW ist ein Bundesland und nicht

zwei. Umlagenhöhen der Städte dürfen nicht von der Himmelsrichtung

abhängen. Dass Bochum einen Aufschlag zahlen muss, Essen aber

verschont bleibt, entspringt interner Behördenlogik und widerspricht

dem Gerechtigkeitssinn der Bürger.







