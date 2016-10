Schwäbische Zeitung: Partner raufen sich zusammen - Leitartikel zur Türkeipolitik

(ots) - Beim Besuch der Bundestagsabgeordneten in

Incirlik geht es weniger um den Kampf gegen den Islamischen Staat als

um das Verhältnis Deutschlands mit der Türkei. Dass es eine wichtige

Armenien-Resolution des Deutschen Bundestages gegeben hat, von der

jene, die für sie gestimmt haben, auch nicht abrücken werden, wissen

die Türken. Es geht darum, dem Gegenüber zu ermöglichen, sein Gesicht

zu wahren.



Die Bundesregierung und mit ihr der Bundestag fahren im Moment

eine Charme-Offensive gegenüber der Regierung Erdogan. Nach der

Armenien-Resolution, die, wie so vieles andere auch, den Präsidenten

der Türkei erzürnt hatte, und nach dem gescheiterten Putschversuch

wirkte es zeitweise, als sei das Verhältnis zwischen Ankara und

Berlin endgültig zerrüttet. Aber so ist das nach großem,

aufgebauschtem Streit zwischen Partnern, die einander brauchen: man

muss sich nicht mögen, um sich doch zusammenzuraufen.



Der Ausbau der Basis Incirlik mit deutschem Geld soll Erdogan nun

ebenso beschwichtigen wie der freundliche Hinweis, dass er doch

eigentlich stolz sein könne auf eine pluralistische Gesellschaft in

der Türkei. Die Abgeordneten von CDU, SPD, Grüne und Linke, die am

Dienstag in Ankara waren, sollen auch die Verhaftungen türkischer

Militärs angesprochen und die Aufhebung der Immunität von türkischen

Parlamentariern kritisiert haben. Es ist besser direkt miteinander zu

reden, als einander zeternd Vorwürfe aus der Ferne zu machen.



Deutschland will durch das Engagement in Incirlik seinen Einfluss

in der Türkei wahren, aber auch in der Koalition jener Mächte, die

gegen den IS kämpfen. Wer sich jetzt - wenn auch, wie im deutschen

Fall mehrheitlich symbolisch durch Aufklärungsflüge mit veralteten

Kameras - beteiligt, kann in Zukunft Einfluss nehmen auf

Entwicklungen wie die Flüchtlingskrise und das Verhältnis Europas zum



Nahen Osten. Darum hat es mehr als nur symbolische Bedeutung, dass

die sieben Volksvertreter aus Berlin in die Türkei gefahren sind.







