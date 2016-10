Informativ: Kreuzfahrten-247.de - das Portal zu Kreuzfahrten mit News, Forum, Kleinanzeigen, Fotos und Videos!

(firmenpresse) - Eine Kreuzfahrt ist eine Urlaubsreise auf einem Kreuzfahrtschiff, bei der entlang einer bestimmten Route verschiedene touristische Ziele angelaufen werden.



Die Kreuzfahrt ist als eine typische Form einer Pauschalreise anzusehen bestehend aus einem Bündel von Einzelleistungen, wie Transport, Unterbringung, Verpflegung, Unterhaltung etc.



Klassische Kreuzfahrten haben eine treue Anhängerschaft in der Luxus- und Mittelklasse. Klassische Kreuzfahrten dauern meist 14 Tage, daneben werden auch längere Reisen sowie Weltreisen angeboten, die zwischen 90 und 150 Tagen dauern können.



Unterschieden werden Kreuzfahrten nach ihrem Fahrtgebiet auch in Hochsee- und Flusskreuzfahrten.



Hochsee-Kreuzfahrtschiffe sind größer und anders gebaut als Flusskreuzfahrt-Schiffe: letztere haben wenig Tiefgang und sind nicht allzu hoch, damit sie auch bei hohem Wasserstand unter den Flussbrücken hindurchpassen (siehe auch Passagierschiff).



Diese zwei Kreuzfahrtschiffstypen unterscheiden sich auch in ihren Fahrtzeiten und Zeiten für die Landgänge, dem Freizeitprogramm an Bord und dadurch auch in ihren Zielgruppen.



Im Unterschied zu einer normalen Kreuzfahrt zeichnet sich eine Transatlantikkreuzfahrt in der Regel durch eine größere Anzahl aufeinanderfolgender Seetage aus.



Klassische Kreuzfahrten können auch als Themenkreuzfahrten angeboten werden - hierbei steht die gesamte Reise unter einem Thema oder Motto (z. B. Golf, Musik, Literatur, Essen und Trinken), an dem sich auch die Route orientiert.



Der Kreuzfahrttourismus ist einer der Sektoren der Tourismusindustrie, der in den letzten Jahren überdurchschnittliche Wachstumsraten aufzuweisen hatte und zu einer erheblichen Polarisierung der Diskussion über Kosten und Nutzen dieser Form von Massentourismus führte.





Die Ver- und Entsorgung der Kreuzfahrtschiffe ist zumeist überdurchschnittlich gut geregelt. Trotzdem verursachen die hohe Anzahl und das Verhalten einiger Schiffsführungen Belastungen.



Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Kreuzfahrten-247.de, Kreuzfahrt, Kreuzfahrten, Kreuzfahrttourismus, News, Infos, Forum, Fotos, Kleinanzeigen" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



