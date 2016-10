Rheinische Post: Kommentar: Kein Brexità la carte

(ots) - Wer gehofft hatte, unter der neuen

Premierministerin werde alles halb so schlimm, hat sich getäuscht.

Theresa May macht klar, dass sie den Austritt der Briten aus der EU

mit aller Härte durchziehen will. Sie spricht von der Herrschaft des

EU-Rechts - als sei die Union eine Diktatur. Das lässt Böses ahnen.

Wenn May die Freizügigkeit der EU-Arbeitnehmer kippt, wird Brüssel

den freien Handel stoppen. Die vier Freiheiten des Binnenmarktes

(Waren, Personen, Dienstleistungen, Kapital) sind ganz zu haben oder

gar nicht. Einen Brexit à la carte kann es nicht geben. Mag man den

knappen Ausgang des Referendums noch für einen Unfall gehalten haben,

ist nun klar: Die Konservativen meinen es ernst. Entsprechend stürzte

das Pfund stärker ab als im Juni. Am Finanzmarkt weiß man: Die

Leidtragenden des neuen Isolationismus werden die Briten selbst sein.

Auf britische Waren werden Zölle fällig, das wird britische Jobs

kosten. Schon jetzt drohen Banken mit Abwanderung aus London. 70

Jahre nach Churchills großer Europa-Rede setzen seine Nachfahren ihre

Volkswirtschaft aus Gründen billiger Parteitaktik aufs Spiel.



