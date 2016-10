Schwäbische Zeitung: Gefährlich für Rückkehrer - Kommentar zu Afghanistan-Geberkonferenz

(ots) - Nur weil ein Feuer anderswo größer brennt,

heißt das nicht, dass ein kleineres weniger heiß ist. Nur weil

derzeit in Afghanistan weniger Bomben und Schüsse fallen mögen als in

Syrien, heißt das nicht, dass es ein sicheres Land ist. Zwar führt

das Regime nicht - anders als in Syrien - Krieg gegen das eigene

Volk. Doch kaum ein Monat vergeht, ohne dass ein Anschlag Menschen

dort in den Tod reißt.



Auch der Angriff wiedererstarkender Taliban auf Kundus, die

Hauptstadt der gleichnamigen Region, ist ein Symptom für die

Instabilität des Landes. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse

beraten die afghanische Regierung und die Europäische Union auf der

Geberkonferenz auch über die Rückführung von Afghanen in ihre Heimat.

Auf der einen Seite stellen die EU-Geberländer Milliarden zur

Verfügung, weil sie wissen, dass das dysfunktionale Land diese

dringend braucht. Auf der anderen Seite wollen sie die Flüchtlinge

genau dorthin zurückschicken. Eine mehr als schlechte Rechnung - das

zeigt erneut der aktuelle Angriff der Taliban auf Kundus







