Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Mieten: Besser wohnen, von Bernhard Fleischmann

(ots) - Unglaubliche 615 Euro kostet eine Studentenbude

in München - und da wären viele noch froh, wenn sie für diesen Preis

überhaupt eine bekämen. Gut, München ist nicht überall, sprich

überall anders ist es günstiger. Dennoch ist der Trend zu hohen

Wohnungspreisen für Studierende bedenklich. Der Wohnungsmarkt wird zu

einem weiteren Faktor für soziale Benachteiligung im Bildungsbereich.

Kinder von wirtschaftlich schwächeren Eltern werden ja zuvor schon in

der Schullaufbahn abgehängt. Das Beispiel Studenten zeigt, wie

wichtig eine kluge Wohnungsbaupolitik für die soziale Balance ist.

Auch Rentner und Beschäftigte ohne Top-Gehälter können in beliebten

Städten nur gut leben, wenn bezahlbarer Wohnraum in ausreichendem Maß

vorhanden ist. Es geht nicht nur mehr um Studenten, Geringverdiener

oder Alleinerziehende, die sich schwertun. Auch mittelgut

Verdienende, die keine Immobilie besitzen, haben Mühe, zu

erträglichen Preisen zu wohnen. Das zeigt, wie lange das Thema

verschlafen worden ist.







