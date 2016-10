Mittelbayerische Zeitung: Ein schweres Erbe - Der Abbruch der Syrien-Gespräche zeigt

die Grenzen US-amerikanischer Diplomatie auf. Von Thomas Spang

(ots) - Die Fassbomben, mit denen syrische

Regierungstruppen den Ostteil Aleppos terrorisieren, zerstören

gleichzeitig die Illusion einer kohärenten amerikanischen Strategie

in dem Bürgerkriegsland. Der demonstrative Abbruch der Kooperation

mit Russland in Genf soll Stärke demonstrieren, ist aber nicht mehr

als der Versuch, die eigene Ohnmacht zu kaschieren. Tatsächlich haben

sich die USA in Syrien in eine Sackgasse hinein manövriert, die der

Supermacht nur noch sehr wenige Handlungsoptionen lassen. Der Abbruch

der Gespräche über die Einrichtung einer gemeinsamen militärischen

Koordinationsstelle (JIC) in Genf wird in Moskau jedenfalls mit nicht

viel mehr als einem Schulterzucken registriert. Im Gegenteil benutzt

Wladimir Putin den diplomatischen Rüffel als Vorwand für die

Suspendierung des Plutonium-Abkommens aus dem Jahr 2000. Praktisch

hat das so gut wie keine Konsequenzen. Aber politisch setzt Moskau

damit ein Signal. Erstmals benutzen die Russen wieder

abrüstungspolitische Vereinbarungen als Drohkeule, nationale

Interessen durchzusetzen. Wladimir Putin verlangt ein Ende der

Krim-Sanktionen und einen Rückzug der US-Truppen aus dem Baltikum -

zwei Forderungen, auf die sich Washington niemals einlassen wird.

Während sich die USA moralisch über den Zynismus Russlands in Syrien

entrüsten, wittert Putin die Chance, den Bürgerkrieg mit Gewalt

zugunsten des Regimes zu entscheiden. Deshalb ermutigt er den

syrischen Diktator Bashir al-Assad zu einer "tschetschenischen

Lösung" für das umkämpfte Aleppo. Wie die Russen einst Grozny in

Schutt und Asche legten, wird nun vor den Augen der Welt eine Stadt

zusammengebombt, in der rund 275 000 Zivilisten festsitzen. Die

Amerikaner haben dem nichts entgegenzusetzen, weil sie sich seit

Beginn des Konflikts 2011 selber die Hände hinter dem Rücken gebunden

haben. US-Präsident Obama hatte als Leitmotiv seiner



Sicherheitspolitik die Devise ausgegeben, "keine dummen Sachen zu

machen". In Bezug auf den Bürgerkrieg in Syrien hieß das, eine

Verwicklung in einen Bodenkrieg unter allen Umständen zu vermeiden.

Warum, so das schlüssige Argument, sollte eine "Pax Americana" in

Syrien zu einem anderen Ergebnis führen als zehn Jahre Krieg und

Besatzung im Irak. Zumal sich in Syrien die ethnischen und religiösen

Gegensätze sehr viel schärfer darstellen. Mit dem Ausschluss einer

militärischen Intervention verwickelte sich die US-Politik in einen

Widerspruch nach dem anderen. Die Amerikaner zogen beim Einsatz von

Chemiewaffen eine rote Linie in den Wüstensand und ließen Assad

anschließend davonkommen. Sie legten sich auf einen Regimewechsel

fest, ohne viel dafür zu tun, diesen zu erreichen. Sie suchten die

Hilfe der Kurden und verprellten damit den NATO-Partner Türkei, der

seine Interessen bedroht sah. Mangels Alternativen versuchten die USA

dann mit Russland den Kampf gegen den Islamischen Staat zu

kooperieren, während dies dem Schlächter von Damaskus half, seine

Macht zu stabilisieren. Putin witterte die konzeptionelle Schwäche

der amerikanischen Syrien-Strategie und schickte militärische

Unterstützung für Assad. Seitdem trieb er die Amerikaner vor sich

her. Die bittere Realität ist, dass Obama die USA davor bewahrt hat,

im Treibsand eines weiteren Endlos-Konflikts im Mittleren Osten

festzustecken. Das Vakuum füllen nun andere Kräfte, die Amerikas

selbstgewählte Ohnmacht brutal ausbeuten. Der Präsident hinterlässt

seinem Nachfolger(in) in Syrien ein schweres Erbe.







