Rheinische Post: Innenausschussvorsitzender kritisiert sächsische Polizei

(ots) - Die guten Wünsche der sächsischen Polizei für

einen Erfolg einer Pegida-Demonstration am Rande der

Einheitsfeierlichkeiten in Dresden schlagen nach Meinung des

Vorsitzenden des Bundestags-Innenausschusses, Ansgar Heveling, auf

die Beamten selbst zurück. "Schon der Anschein einer Parteinahme kann

der Polizei schaden", sagte Heveling der in Düsseldorf erscheinenden

"Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). Die Polizei habe die

öffentliche Sicherheit und Ordnung insgesamt zu gewährleisten. "Damit

ist es nicht zu vereinbaren, in Uniform und offizieller Funktion

Sympathie für Demonstrationsanliegen gleich welcher Art zu bekunden",

erklärte Heveling. Vielmehr seien "eine klare und eindeutige

Ansprache der Polizeiführung gefragt", forderte der CDU-Politiker.



