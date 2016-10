Rheinische Post: Bundeswehr will Kampfdrohnen von israelischem Drohnen-Standort aus in zwei Einsatzgebieten starten

(ots) - Die Bundeswehr will die von Israel geleasten

Kampfdrohnen vom Typ "Heron TP" vom israelischen Stützpunkt "Tel Nof"

aus betreiben, von wo auch die israelischen Streitkräfte

Drohnen-Einsätze fliegen. Das berichtet die in Düsseldorf

erscheinende "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf

eine ihr vorliegende Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der

Linksfraktion. "Neben dem Grundbetrieb in Israel sollen zwei

Einsatzgebiete abgedeckt werden", heißt es in den

Regierungserläuterungen weiter. Keine Auskunft gibt die

Bundesregierung zur Art der geplanten Bewaffnung. "Die Informationen

zur Bewaffnung sind von der israelischen Regierung ohne Ausnahme als

,geheim' eingestuft", schreibt Verteidigungs-Staatssekretär Markus

Grübel in seiner Antwort. Er beschreibt als gewünschte Fähigkeiten,

dass die eingesetzten "Effektoren" hochpräzise und reaktionsschnell

gegen "nicht gehärtete, stationäre und bewegliche Punktziele" wirken

sollen, um eigene Kräfte zu unterstützen und zu schützen und dabei

"Begleitschäden" zu minimieren. "Höchst alarmierend" ist diese

"fortgesetzte Heimlichtuerei der Bundesregierung" für den

Linken-Politiker Andrej Hunko. "Wir müssen davon ausgehen, dass die

parlamentarische Kontrolle ausgehebelt wird und dass auch

außergerichtliche Hinrichtungen möglich sein werden", sagte Hunko der

Zeitung.



