neues deutschland: Gewerkschafterin Brandl: Wer sich frauenfeindlichäußert, stellt sich ins Abseits

(ots) - Auf frauenfeindliches oder herabwürdigendes

Verhalten muss man nach Ansicht der Gewerkschafterin Monika Brandl

sofort reagieren. "Wer sich so äußert, stellt sich ins Abseits",

sagte die Vorsitzende des ver.di-Gewerkschaftsrates und

Aufsichtsrätin bei der Deutschen Telekom AG im Interview mit der

Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Brandl

kritisiert, dass Frauen im Berufsleben nach wie vor deutlich

benachteiligt werden. Unleichbezahlung, erzwungene Teilzeit und

fehlende Aufstiegschancen seien etwas, womit sich besonders junge

Mütter seit Jahrzehnten gleichbleibend herumschlagen müssten. In der

Digitalisierung sieht sie die Gefahr, dass mit der einhergehenden

Veränderung des Arbeitsmarktes Frauen "einmal mehr in die

Teilzeitfalle laufen oder in noch mehr prekäre Arbeit". Ein

Hauptgrund sei, dass Frauen "oft noch genauso gehandicapt sind mit

Kinderbetreuung, wie sie es gestern und vorgestern waren", sagte

Brandl.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 05:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1408137

Anzahl Zeichen: 1269

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung