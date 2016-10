#WDR360-Recherche: Ghostwriter - Das Geschäft mit den Hausarbeiten

(ots) -



Sperrfrist: 05.10.2016 06:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.





Das junge Format #WDR360 hat einen Ghostwriter gesucht, um

herauszufinden: Wie geht das überhaupt? Presenter Tim Schrankel macht

den Selbsttest - verdeckt. Der Auftrag: zwölf Seiten Hausarbeit. Die

Dauer: zwei Wochen. Die Kosten: 1030,- Euro. Ein Last-Minute und

Rundum-sorglos-Paket für faule, aber reiche Studenten. Wer Geld hat,

kann andere seine Hausarbeit schreiben lassen. So scheint es

zumindest.



Schnell und anonym an einen Ghostwriter kommen - das geht schneller

als erwartet. Nach einer Googlerecherche, zwei unverbindlichen

Anfragen bei Vermittlungsagenturen und weniger als fünf Minuten ist

der erste Kostenvoranschlag im Mailpostfach. Nach 30 Minuten folgt

der zweite. Dieser wird angenommen. Ein Termin für eine

Telefonkonferenz wird ausgemacht und anonym mit dem Ghostwriter über

das Thema gesprochen.



Das Ergebnis

Der Test geht noch weiter: Tim Schrankel gibt die gekaufte Arbeit und

eine echte Arbeit zum gleichen Thema bei

Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Susanne Keuneke vom Institut für

Sozialwissenschaften von der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf

ab. Welche Arbeit von wem stammt, ist ihr nicht bekannt, aber

trotzdem erkennt die Wissenschaftlerin genau, welche der Arbeiten

gekauft ist. Die Arbeit des Ghostwriters sei geschliffen formuliert

und es würde deutlich, dass sich jemand mit dem Zitieren von

wissenschaftlichen Quellen gut auskenne. Allerdings ist die Arbeit

inhaltlich am Thema vorbei und hätte nur die Note 3,3 erhalten.



Wenn es sich um einen echten Täuschungsversuch gehandelt hätte, dann

würde dem Studierenden zumindest an der Heinrich-Heine-Universität in

Düsseldorf Strafgeld in Höhe von 500,- bis 1.000,- Euro drohen. Und



die Prüfung selbst wäre nicht bestanden. Die Ghostwriter selbst

entziehen sich der Verantwortung mit einem Trick in den AGB der

Agenturen, die ihre "Dienstleistung" vermitteln. Die Behauptung: Sie

würden lediglich ein "Beispiel" oder ein "Muster" erstellen, das

nicht eins zu eins eingereicht werden soll.



Das #WDR360-Video zu dem Selbstversuch ist ab dem 5.10.2016 um 6 Uhr

unter folgendem Link verfügbar: https://youtu.be/E9BDE1eBtvU



Redaktion: Jonas Wixforth



Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de









Pressekontakt:

WDR Pressedesk

Telefon 0221 220 7100

twitter.com/WDR_Presse

lena.schmitz(at)wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de



Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

WDR Westdeutscher Rundfunk

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 06:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1408139

Anzahl Zeichen: 2984

Kontakt-Informationen:

Firma: WDR Westdeutscher Rundfunk

Stadt: Köln





Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung