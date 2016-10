stern-RTL-Wahltrend: Leichte Verluste für SPD und AfD - Umfrage: Von Weizsäcker und Gauck beliebteste Bundespräsidenten

(ots) - Die AfD kann ihren bundesweiten Aufwärtstrend

vorerst nicht fortsetzen. Im Vergleich zur Vorwoche verliert die

Partei einen Punkt und kommt im stern-RTL-Wahltrend nun auf 13

Prozent. Würde der Bundestag jetzt neu gewählt, wäre die AfD

weiterhin drittstärkste Kraft - hinter der Union aus CDU und CSU mit

unverändert 33 Prozent und der SPD, die ebenfalls einen Punkt

verliert und aktuell bei 22 Prozent liegt. Grüne und Linke konnten je

einen Punkt zulegen auf 11 und 10 Prozent. Die FDP bleibt konstant

bei 6 Prozent. Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen zusammen

5 Prozent.



Als Grund für das leicht schlechtere Abschneiden der AfD nennt

Forsa-Chef Manfred Güllner die vorrübergehende Beruhigung in der

Flüchtlingsdebatte. "Das Thema ist auf der öffentlichen Agenda nach

hinten gerutscht." Zwar liege die AfD weiter bei 13 Prozent. "Aber

sie wächst nicht mehr", so Güllner.



In einer weiteren Umfrage ermittelte das Forsa-Institut für den

stern, die Popularität der Bundespräsidenten seit der

Wiedervereinigung. Angeführt wird die Liste von Richard von

Weizsäcker. 29 Prozent der Deutschen sind der Meinung, er habe das

Amt am besten ausgeführt. Amtsinhaber Joachim Gauck liegt mit 28

Prozent fast gleichauf. Mit Abstand folgen Horst Köhler und Johannes

Rau, die auf 10 und 8 Prozent kommen. Roman Herzog halten 4 Prozent

für den besten Präsidenten seit der Wiedervereinigung, über Christian

Wulff sagen das 3 Prozent.



Im Februar 2017 wählt die Bundesversammlung einen Nachfolger für

Joachim Gauck. Für die meisten Bundesbürger spielt das Geschlecht

dabei keine Rolle. 61 Prozent sind der Meinung, es sei egal, ob ein

Mann oder eine Frau das Amt bekleide. 15 Prozent bevorzugen einen

Mann. 24 Prozent sähen lieber eine Frau in Schloss Bellevue. 2004

sagten das noch 40 Prozent der Befragten.





Datenbasis Wahltrend: Das Forsa-Institut befragte vom 26. bis 30.

September 2016 im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders

RTL 2503 repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine

computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die

statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten.



Datenbasis Bundespräsidenten-Umfrage: Das Forsa-Institut befragte

am 29. und 30. September 2016 im Auftrag des Magazins stern 1001

repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine

computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die

statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 3 Prozentpunkten.



Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe

stern-RTL-Wahltrend bzw. stern zur Veröffentlichung frei.







