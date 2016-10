Beim Boxspringbetten Kauf auf den Anbieter achten

Welcon Boxspringbett original Rockstar

(firmenpresse) - Das Boxspringbett Rockstar aus dem Hause Welcon hat auf Grund sehr vieler positiver Testberichte in kürzester Zeit einen hohen Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad erreicht.



Viele Bettenhändler versuchen derzeit, auf diesen erfolgreichen Zug aufzuspringen und bieten ihre eigenen Betten bzw. Plagiate unter gleichem oder ähnlichem Namen an, obwohl sowohl die Marken Welcon als auch Rockstar eingetragene Schutzmarken sind.



Es ist beim Kauf auf Internet-Marktplätzen daher dringend auf die Anbieterkennzeichnung Welcon Europe Ltd. & Co. KG zu achten, wenn man sicher sein will, dass das gelieferte Boxspringbett auch tatsächlich ein original Welcon Rockstar Boxspringbett (http://www.boxspringbettenshop24.de) ist. Derher wurde in erster Linie bei Amazon der Text



WICHTIGER HINWEIS: ORIGINAL NEUWARE DER EINGETRAGENEN SCHUTZMARKE WELCON® IST IM VERKAUF UND VERSAND NUR DIREKT ÜBER WELCON® UND STETS UNTER DEM ANBIETER-NAMEN WELCON EUROPE LTD. & CO. KG (NICHT ÜBER DRITTANBIETER) ZU ERHALTEN. WELCON® BETREIBT KEINEN EXPORT VON WELCON-MARKENWARE AN HÄNDLER; RE-IMPORTE VON WELCON-NEUWARE DURCH HÄNDLER UND/ODER VERKÄUFE ZU VERGÜNSTIGTEN PREISEN AN VERBRAUCHER SIND MIT WELCON-MARKENWARE DAHER NICHT MÖGLICH. BEI FRAGEN: TEL. 05121-779132



den Angeboten hinzuzgefügt, da betrügerische Angebote teilweise täuschend echt aussehen.



Wer im klassischen Möbelhandel ein original Welcon Rockstar Boxspringbett angeboten bekommt, sollte sich die Verpackung oder auch die Ware zeigen lassen, welche von Welcon eindeutig als original Rockstar Boxspringbett gekennzeichnet ist.



In Zweifelsfällen steht die Hotline der Firma Welcon unter 05121/779132 für Rückfragen zur Verfügung.



Welcon Boxspringbetten sind erhältlich in den Bettgrößen 140x200, 140x210, 140x220, 160x200, 160x210, 160x220, 180x200, 180x210, 180x220, 200x200, 200x210, 200x220, 210x200, 210x210, 210x220, 220x200, 220x210 und 220x220 und werden in folgende Regionen frei Haus geliefert:





Aachen, Aalen, Albstadt, Aschaffenburg, Augsburg, Aurich, Bad-Segeberg, Baden-Baden, Bad Homburg, Bad Kreuznach, Bad Nauheim, Bamberg, Bautzen, Bayreuth, Bergisch-Gladbach, Berlin, Bingen, Bitburg, Bielefeld, Böblingen, Bochum, Bonn, Bottrop, Brandenburg, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Celle, Chemnitz, Coburg, Cottbus, Crailsheim, Cuxhaven, Darmstadt, Deggendorf, Delmenhorst, Dessau, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Eisenach, Emden, Erfurt, Erlangen, Essen, Esslingen, Euskirchen, Flensburg, Forchheim, Forst, Frankenthal, Frankfurt (Oder), Frankfurt-Eckenheim, Frankfurt, Freiburg, Freudenstadt, Friedrichshafen, Fulda, Fürth, Garmisch-Partenkirchen, Gelsenkirchen, Gera, Gießen, Göttingen, Greifswald, Hagen, Halle, Hamburg, Hameln, Hamm, Hanau, Hannover, Heidelberg, Heidenheim, Heilbronn, Herne, Herrenberg, Hildesheim, Homburg, Hof, Hunsrück, Ingelheim, Ingolstadt, Iserlohn, Jena, Kaiserslautern, Karlsfeld, Karlsruhe, Kassel, Kempten, Kiel, Kleve, Koblenz, Köln, Konstanz, Krefeld, Landau, Landshut, Leipzig, Leverkusen, Limburg, Lippstadt, Linz, Lübeck, Lüdenscheid, Ludwigsburg, Ludwigshafen, Lüneburg, Magdeburg, Mannheim, Marburg, Mayen, Memmingen, Minden, Moers, Mönchengladbach, Muelheim adR, München, Münster, Neubrandenburg, Neu-Isenburg, Neumarkt/Nbg., Neunkirchen, Neuss, Neustadt, Neuwied, Nordhorn, Nürnberg, Nürnberg, Oberhausen, Oelde, Offenbach, Offenburg, Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Passau, Pforzheim, Plauen, Potsdam, Ravensburg, Recklinghausen, Regensburg, Reutlingen, Rheine, Rodgau, Rosenheim, Rostock, Saalfeld, Saarbrücken, Saarlouis, Salzgitter, Schleswig, Schwabach, Schwandorf, Schweinfurt, Schwerin, Siegburg, Siegen, Sigmaringen, Sindelfingen, Sinsheim, Speyer, Solingen, Starnberg, Straubing, Stralsund, Stuttgart, Suhl, Tegernsee, Traunstein, Trier, Trittau/Mölln, Tübingen, Ulm, Unna, Villingen-Schwenningen, Waiblingen, Weiden, Weimar, Wesel, Wetzlar, Wiesbaden, Wissmar, Witten, Wolfsburg, Worms, Wupertal, Wuppertal, Würzburg, Wilhelmshaven und Zwickau. Desweiteren liefern wir derzeit Boxspringbetten auch frei Haus nach Österreich und in die Schweiz.



Weitere Informationen finden Sie hier: http://www.boxspringbettenshop24.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.boxspringbettenshop24.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Welcon Europe verkauft innovative Wellness-Produkte seit 1995. Massagesessel und Relaxsessel können im firmeneigenen Showroom ausgiebig getestet werden. Für die gesamte Produktpalette werden attraktive Leasing- und Finanzierungskonditionen angeboten. Massagesessel können von Unternehmen auch tagesweise gemietet werden, um auf einer Messe beispielsweise einen Wellnessbereich einzurichten. Welcon hat mit der Markteinführung des Boxspringbettes Rockstar eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Nachdem in den ersten Jahren nach Markteinführung nur Hotels beliefert wurden, kommen seit 2013 auch Privatkunden in den Genuss von allerhöchstem Schlafkomfort.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Welcon Europe Ltd.& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

Welcon Europe Ltd. & Co. KG

Stefan Iburg

Kampstr. 14

31180 Giesen

info(at)welcon.de

05121/779132

http://www.boxspringbettenshop24.de/kontakt



Datum: 05.10.2016 - 07:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1408145

Anzahl Zeichen: 4263

Kontakt-Informationen:

Firma: Welcon Europe Ltd.& Co. KG

Ansprechpartner: Stefan Iburg

Stadt: Giesen

Telefon: 05121/779132





Diese Pressemitteilung wurde bisher 122 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung