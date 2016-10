Stuttgarter haben 21 Prozent mehr Wohnraum als Dresdner

Ost-West-Gefälle: durchschnittlich elf qm größere Wohnungen im

Westen / In den Stadtstaaten und Sachsen ist es vergleichsweise eng,

Saarländer und Rheinland-Pfälzer haben am meisten Platz zu Hause /

Stadt-Land-Gefälle: je größer der Wohnort, desto kleiner die Wohnung



Rund 82 Quadratmeter Platz bietet eine durchschnittliche Wohnung

in Deutschland. Die Unterschiede innerhalb der Bundesrepublik sind

aber enorm. Klar: In Metropolen sind Wohnungen kleiner als auf dem

Land. Doch selbst der Vergleich der 15 größten deutschen Städte

offenbart 21 Prozent bzw. 13 Quadratmeter Differenz - also etwa ein

Kinderzimmer - zwischen Wohnungen in Stuttgart und Dresden.



Im Bundesländervergleich sind die Unterschiede noch deutlicher:

Saarländer und Rheinland-Pfälzer haben mit 99 bzw. 96 qm am meisten

Platz. In den Stadtstaaten, aber auch in Sachsen geht es mit 68 bis

74 qm deutlich enger zu. Insgesamt haben CHECK24-Kunden aus den

östlichen Bundesländern rund elf qm kleinere Bleiben als im Westen.*



Städteranking nach Wohnungsgröße: Stuttgart, Duisburg und Dortmund

top - Schlusslicht Dresden



Dass Städter im Schnitt kleinere Wohnungen haben als die

Landbevölkerung, überrascht nicht. Doch selbst zwischen den 15

größten deutschen Städten gibt es einen maximalen Unterschied von 13

Quadratmetern. In Stuttgart, wo Wohnen vergleichsweise teuer ist,

versicherten CHECK24-Kunden 2014 und 2015 ihren Hausrat für

durchschnittlich 76,4 qm große Wohnungen - Rang eins im

Großstadtvergleich. Auf ähnliche hohe Werte kommen die beiden

Ruhrpott-Metropolen Dortmund und Duisburg.



Die kleinsten Wohnungen haben CHECK24-Kunden aus Dresden

versichert. Mit durchschnittlich 63,4 qm haben sie 13 qm weniger

Platz als Stuttgarter. Weit hinten, aber deutlich vor der sächsischen

Landeshauptstadt, landen Hamburg und Köln (je 67,8 qm). Auch in



Leipzig sind Wohnungen mit durchschnittlich nur 68 qm vergleichsweise

klein.



Bundesländer: kleine Wohnungen in den Stadtstaaten - elf qm mehr

Wohnraum im Westen



Die Bundesländer mit den kleinsten Wohnungen sind Hamburg und

Berlin. Weniger als 75 qm Wohnraum haben außerdem CHECK24-Kunden aus

Bremen. Sachsen rutscht mit rund 72 qm als einziger Flächenstaat

zwischen die drei Stadtstaaten. Möglicher Grund: Über ein Viertel der

sächsischen Bevölkerung lebt in den beiden größten Städten Leipzig

und Dresden.**



Bewohner der beiden Flächenländer Saarland und Rheinland-Pfalz

haben zuhause am meisten Platz - im Schnitt 99,0 bzw. 96,1 qm. Um

rund 31 qm Wohnraum unterscheiden sich Durchschnittswohnungen im

Saarland von denen in Hamburg.



Deutliche Unterschiede in der Wohnungsgröße gibt es nicht nur

zwischen Stadtstaaten und Flächenländern. Auch ein Ost-West-Gefälle

ist erkennbar. Im Schnitt haben CHECK24-Kunden aus den östlichen

Bundesländern (inkl. Berlin) rund 73,6 qm versichert. Im Westen

Deutschlands sind es 85 qm - ein Unterschied von gut elf qm bzw. rund

15 Prozent.



Je mehr Einwohner der Wohnort, desto kleiner ist die Wohnung



Ein Vergleich nach Einwohnerzahl der Wohnorte von CHECK24-Kunden

zeigt: Bewohner von kleinen oder mittleren Städten und Landgemeinden

haben deutlich mehr Platz zu Hause als in Metropolen. In Orten mit

maximal 100.000 Einwohnern sind die Wohnungen im Schnitt 93,4 qm

groß. In den deutschen Millionenstädten - sprich Berlin, Hamburg,

München und Köln - ist die Durchschnittswohnung mit 69,2 qm rund 24

qm kleiner. Ein möglicher Grund dafür ist der vergleichsweise hohe

Anteil an Single-Haushalten in großen Städten.***



*weitere Infos zur Methodik sowie Ergebnistabellen unter

http://ots.de/aeZll



**Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen, Bevölkerungsbestand am

31.12.2015 (https://www.statistik.sachsen.de/html/426.htm)

[27.09.2016]



***Quelle: GfK Geomarketing, GfK Bevölkerungsstrukturdaten

Deutschland (http://ots.de/H6dlO) [27.09.2016]



Über die CHECK24 Vergleichsportal GmbH



Die CHECK24 Vergleichsportal GmbH ist Deutschlands großes

Vergleichsportal im Internet und bietet Privatkunden Versicherungs-,

Energie-, Finanz-, Telekommunikations-, Reise- und

Konsumgüter-Vergleiche mit kostenloser telefonischer Beratung. Die

Anzeige der Vergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden

Preise und Konditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter

über 300 Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850

Gasanbieter, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter

für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für

Elektronik, Haushalt & Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter,

über 400.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90

Pauschalreiseveranstalter.



CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenz

durch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigeren

Anbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozesse

generieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegeben

werden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mit

Hauptsitz in München.







