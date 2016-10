Greenpeace-Aktivisten demonstrieren in Stuttgart für bessere Luft

Neuer Messbericht zeigt flächendeckendes Stickoxidproblem

(ots) - Stuttgart, 5. 10. 2016 - Für bessere Luft in

Städten demonstrieren Greenpeace-Aktivisten heute an Deutschlands

meist belasteter Straße, dem Stuttgarter Neckartor. An einer Brücke

fordern die Umweltschützer auf einem 16 Meter breiten Banner: "Städte

wollen atmen - schmutzige Diesel raus!" Aktivisten mit Atemmasken

fordern mit Verbotsschildern Fahrbeschränkungen für besonders

schmutzige Dieselautos. Ein neuer Messbericht von Greenpeace zeigt,

dass die Luftprobleme deutscher Städte viel weiträumiger sind, als

bislang bekannt. Die Hauptquelle des giftigen Stickoxids sind

Dieselmotoren. Spätestens durch den Abgasskandal wurde öffentlich,

dass viele Diesel auf der Straße deutlich mehr Stickoxide ausstoßen

als erlaubt. "Die Politik darf die Stadtbewohner und die Dieselfahrer

mit dem Problem schmutziger Motoren nicht allein lassen", sagt Tobias

Riedl, Greenpeace-Verkehrsexperte. "Die Hersteller müssen

verpflichtet werden, alte Diesel so nachzurüsten, dass sie die

geltenden Grenzwerte einhalten. Die Verkehrsminister müssen endlich

wirksame Maßnahmen ergreifen, damit die Luft in Städten besser wird."



Am Vortag der Verkehrsministerkonferenz in Stuttgart

veröffentlicht Greenpeace die Ergebnisse der Stickoxid-Messungen, die

die Umweltschutzorganisation im Frühjahr zusammen mit der Universität

Heidelberg durchgeführt hat. In allen zwölf gemessenen Städten konnte

Greenpeace an großen Straßen zu hohe Konzentrationen an Stickoxid

nachweisen. Offiziell dokumentiert ist das Problem bislang nur an den

wenigen Messstationen des Umweltbundesamts. "Flächendeckend

überschrittene Grenzwerte bei giftigen Stickoxiden sind in deutschen

Städten der alarmierende Normalfall. Statt die Gesundheit der

Menschen mit verpflichtenden Nachrüstungen durch die Hersteller zu

schützen und notfalls auch Fahrverbote zu verhängen, kuschen

Verkehrsminister Dobrindt und seine Landeskollegen weiter vor der



Autolobby", so Riedl. Stickoxide führen alleine in Deutschland zu

10.000 vorzeitigen Todesfällen pro Jahr. Der Messbericht online:

http://gpurl.de/evPiV



Verkehrsministerkonferenz diese Woche muss liefern



Die Verkehrsminister der Länder treffen sich morgen und übermorgen

in Stuttgart, auch um über Wege zu besserer Luft in Städten zu

sprechen. Zuletzt hatten die Minister Pläne für die sogenannte Blaue

Plakette auf Eis gelegt. Diese würde Autos mit hohem Stickoxidausstoß

aus besonders belasteten Stadtteilen fern halten. In einer

repräsentativen Umfrage im Auftrag von Greenpeace hatten sich Ende

August 59 Prozent der Bundesbürger für solche Fahrbeschränkungen

ausgesprochen. "Die Verkehrsminister müssen liefern. Das aktive

Wegschauen bei der Luftverschmutzung durch die Autoindustrie muss ein

Ende haben", so Riedl.



Greenpeace hat im Frühjahr in folgenden Städten Stickoxidwerte

gemessen: Stuttgart, Esslingen, Tübingen, Frankfurt, Wiesbaden,

Düsseldorf, Dortmund, Köln, München, Mainz, Freiburg und Augsburg.

Insgesamt wurden 124 stationäre Messungen durchgeführt, von denen 63

über dem Grenzwert liegen. 89 dieser Messungen wurden an großen

Straßen durchgeführt. 74 Prozent davon überstiegen den Grenzwert.



