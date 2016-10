Udit Batra von Merck als "CEO des Jahres" von CPhI Pharma gewürdigt

(ots) - Merck

(http://www.merckgroup.com/de/index.html), ein führendes

Wissenschafts- und Technologie­unternehmen, hat heute bekannt

gegeben, dass Udit Batra, Leiter des Unternehmensbereichs Life

Science, von CPhI Pharma für seine herausragenden

Managementleistungen als "CEO of the Year 2016" ausgezeichnet wurde.



Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161004/415307



Das Unternehmen wurde ebenfalls mit zwei weiteren CPhI Pharma

Awards prämiert: für seine besonderen Leistungen bei Hilfsstoffen und

in der Entwicklung von Formulierungen, sowie in der Kategorie

"Regulatorische Verfahren und Compliance". CPhI gab die Preisträger

auf der jährlichen Preisverleihungsgala am 4. Oktober in Barcelona

bekannt.



"Angesichts der immer komplexeren Therapien basierend auf

Fortschritten in der Wirkstoffforschung sind immer schnellere

Innovationen im Bereich der Arzneimittelentwicklung und -herstellung

erforderlich", sagte Udit Batra, Mitglied der Geschäftsleitung von

Merck und Leiter des Unternehmensbereichs Life Science.

(http://www.merck.de/de/produkte/life_science/life_science.html) "Wir

bei Merck werden Forschern und Wissenschaftlern weiterhin Lösungen an

die Hand geben, mit denen sie die Qualität und Effizienz ihrer

Arzneimittelentwicklung verbessern und ihre größten Herausforderungen

lösen können. Es ist mir eine große Ehre, diese Auszeichnung im Namen

von Merck entgegenzunehmen."



Die Anerkennung durch diese renommierte Organisation unterstreicht

das Engagement von Merck für die weltweite Förderung von Innovationen

im Bereich Life Science und rückt einige der erstklassigen

Technologien und Lösungen des Unternehmens ins Rampenlicht, mit denen

Forscher, Arzneimittelentwickler und Kunden in den klinischen Laboren

an der Behandlung von Krankheiten arbeiten.



Mit den CPhI Pharma Awards wurden bahnbrechende Innovationen von



Merck in den Bereichen Technologie, regulatorische Verfahren und

Produktentwicklung gewürdigt. Im Einzelnen erhielt Merck folgende

Technologie-Auszeichnungen:



- Parteck® SRP 80 (http://www.merckmillipore.com/DE/de/products/small

-molecule-pharmaceuticals/formulation/solid-dosage-form/parteck-exc

ipients/parteck-srp-80/5Sab.qB.ZecAAAFQp6V2h03D,nav) gewann in der

Kategorie "Entwicklung von Hilfsstoffen und For­mu­lie­rungen".

Parteck® SRP 80 ist ein funktioneller, direkt verpressbarer

Hilfsstoff für orale Darreichungsformen mit anhaltender

Wirkstofffreisetzung. Er ist vollsynthetisch, sichert damit die

Konsistenz der einzelnen Chargen in Qualität und Funktionalität und

optimiert die Bioverfüg­barkeit von Wirkstoffen.

- Das Emprove®-Programm (http://www.merckmillipore.com/DE/de/products

/small-molecule-pharmaceuticals/G4Ob.qB.no8AAAE_sAR3.Lxj,nav?Referr

erURL=http%3A%2F%2Fwww.merck.de%2Fde%2Fprodukte%2Flife_science%2Fli

fe_science.html) gewann in der Kategorie "Regulatorische Verfahren

und Compliance". Dieses Programm bietet Dokumentation und

regulatorische Informationen für Materialien und Rohstoffe die in

der Herstellung von Medikamenten eingesetzt werden. Diese

Informationen erhöhen die Transparenz und erleichtern

Arzneimittelherstellern die Risikobewertung sowie

Lieferantenqualifizierung.



CPhI ist eine globale Organisation, die Experten aus dem

Pharmasektor zusammenbringt und Pharmaunternehmen eine Plattform

bietet, um neue Geschäfte zu entwickeln, Kunden zu treffen, neue

Produkte einzuführen, Marken zu bewerben und neue Märkte zu

erschließen. Die CPhI Pharma Awards sind eine Auszeichnung für

Life-Science-Unternehmen, die Inspiration in Innovation verwandeln,

und für innovative und kreative Personen, die bei Formulierung,

Prozess­entwicklung, Verpackung und Technologie neue Wege

beschreiten.



Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit der

Publikation im Internet auch per



E-Mail versendet: Nutzen Sie die Web-Adresse www.merck.de/newsabo,

um sich online zu registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder

den Service wieder zu kündigen.



Über Merck



Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen

in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.

Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien

weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von

biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler

Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung

und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder

LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz

von 12,85 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische

Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute

Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in

Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.

Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD

Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.







