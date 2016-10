Deutsche Marine stellt Uboot "U36" in Dienst (FOTO)

(ots) -

Am Montag, den 10. Oktober 2016 um 14 Uhr, wird die Deutsche

Marine, als sechstes und letztes Boot, das Uboot "U36" mit einem

Festakt im Marinestützpunkt Eckernförde in den Dienst stellen. Die

feierliche Zeremonie findet unter der Leitung des stellvertretenden

Inspekteurs der Marine und Befehlshaber der Flotte und

Unterstützungskräfte, Vizeadmiral Rainer Brinkmann (58), sowie mit

musikalischer Begleitung durch das Marinemusikkorps statt.



Im Beisein des Ministers für Inneres und Bundesangelegenheiten des

Landes Schleswig-Holstein, Stefan Studt, dem Chef der Staatskanzlei

Schleswig-Holstein, Thomas Losse-Müller, und des Kommandeurs der

Einsatzflottille 1, Flottillenadmiral Jan C. Kaack (53) komplettiert

die Marine mit der Übernahme des letzten Bootes der Baureihe "U212 A"

ihre Ubootflotte.



Mit dem Befehl "Heiß Flagge und Wimpel" wird "U36" offiziell in

den Dienst der Marine gestellt. Ab diesem Moment übernimmt der

Kommandant der Besatzung "Golf", Korvettenkapitän Christoph Ploß

(34), das Kommando über die Marineeinheit. Wie seine fünf

Schwesterboote wird auch "U36" im 1.Ubootgeschwader in Eckernförde

beheimatet sein.



Im Anschluss an die Zeremonie sind Medienvertreter herzlich zu

einem Pressegespräch eingeladen.



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Deutsche Marine stellt

Uboot 'U36' in Dienst" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und

Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Termin:



Montag, den 10. Oktober 2016. Eintreffen bis spätestens 13.30 Uhr.

Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.



Ort:



Marinestützpunkt Eckernförde, Am Ort 6, 24340 Eckernförde



Programm:



13.30 Eintreffen der Medienvertreter



13.55 Einnahme der Plätze



14.00 Beginn der Indienststellungszeremonie





Im Anschluss Möglichkeit zum Pressegespräch



Anmeldung:



Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem der digitalen

Pressemappe beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 07. Oktober

2016, 12.00 Uhr beim Presse- und Informationszentrum unter der

Fax-Nummer +49 (0)4351-66-5238 zu akkreditieren. Nachmeldungen sind

nicht möglich.







Pressekontakt:

Presse- und Informationszentrum Marine

Außenstelle Eckernförde

Tel.:+49 (0)4351-66-5015 / 5016

E-Mail:markdopizasteckernfoerde(at)bundeswehr.org



Original-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Presse- und Informationszentrum Marine 20161010-idu36-mip-064-16.pdf dscf6012

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 05.10.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1408162

Anzahl Zeichen: 2843

Kontakt-Informationen:

Firma: Presse- und Informationszentrum Marine 20161010-idu36-mip-064-16.pdf dscf6012

Stadt: Eckernförde





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung